"Я наказав": Байден пообіцяв Україні більше боєприпасів до ППО після ракетної атаки РФ на Різдво

США та міжнародна спільнота повинні продовжувати підтримку України аж до перемоги над російськими загарбниками

Чинний президент США Джозеф Байден заявив, що російська ракетна атака на Україну на Різдво, 25 грудня – це вкрай обурливо. Він запевнив, що США продовжать активно нарощувати постачання озброєння Україні, в першу чергу мова йде про ракети для протиповітряної оборони.

Про це сказано в офіційній заяві Байдена щодо різдвяної атаки РФ на Україну. Президент США назвав російський удар "обурливим".

"У перші години Різдва Росія запустила хвилі ракет і безпілотників по українських містах та критично важливій енергоінфраструктурі. Мета цієї обурливої атаки полягала в тому, щоб відрізати українців від доступу до тепла та електропостачання взимку, а також підірвати безпеку електромереж", – зазначив він.

Байден додав, що український народ заслуговує на життя у мирі та безпеці. США та міжнародна спільнота повинні продовжувати підтримку України аж до перемоги над російськими загарбниками.

"За останні місяці Сполучені Штати надали Україні сотні ракет ППО, на підході – ще більше. Я наказав Міністерству оборони надалі нарощувати постачання зброї в Україну, і США невпинно працюватимуть над зміцненням позицій України в її обороні від російських військ", – резюмував президент США.

Нагадаємо, що російські окупанти вирішили "привітати" українців з Різдвом Христовим черговим ракетним ударом. Вночі з 24 на 25 грудня ворог підняв стратегічні літаки з авіабаз "Оленья" та "Енгельс-2" – загалом у повітрі перебувало щонайменше сім Ту-95МС, які запустили крилаті ракети Х-101. Під атакою перебували переважним чином Харків, Дніпро, Бурштин, Кропивницький та деякі інші українські міста, окупанти били по паливно-енергетичним об'єктам керованими авіаційними, крилатими, балістичними ракетами, а також ударними БПЛА.