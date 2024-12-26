"Я наказав": Байден пообіцяв Україні більше боєприпасів до ППО після ракетної атаки РФ на Різдво
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США та міжнародна спільнота повинні продовжувати підтримку України аж до перемоги над російськими загарбниками
Чинний президент США Джозеф Байден заявив, що російська ракетна атака на Україну на Різдво, 25 грудня – це вкрай обурливо. Він запевнив, що США продовжать активно нарощувати постачання озброєння Україні, в першу чергу мова йде про ракети для протиповітряної оборони.
Про це сказано в офіційній заяві Байдена щодо різдвяної атаки РФ на Україну. Президент США назвав російський удар "обурливим".
"У перші години Різдва Росія запустила хвилі ракет і безпілотників по українських містах та критично важливій енергоінфраструктурі. Мета цієї обурливої атаки полягала в тому, щоб відрізати українців від доступу до тепла та електропостачання взимку, а також підірвати безпеку електромереж", – зазначив він.
Байден додав, що український народ заслуговує на життя у мирі та безпеці. США та міжнародна спільнота повинні продовжувати підтримку України аж до перемоги над російськими загарбниками.
"За останні місяці Сполучені Штати надали Україні сотні ракет ППО, на підході – ще більше. Я наказав Міністерству оборони надалі нарощувати постачання зброї в Україну, і США невпинно працюватимуть над зміцненням позицій України в її обороні від російських військ", – резюмував президент США.
Нагадаємо, що російські окупанти вирішили "привітати" українців з Різдвом Христовим черговим ракетним ударом. Вночі з 24 на 25 грудня ворог підняв стратегічні літаки з авіабаз "Оленья" та "Енгельс-2" – загалом у повітрі перебувало щонайменше сім Ту-95МС, які запустили крилаті ракети Х-101. Під атакою перебували переважним чином Харків, Дніпро, Бурштин, Кропивницький та деякі інші українські міста, окупанти били по паливно-енергетичним об'єктам керованими авіаційними, крилатими, балістичними ракетами, а також ударними БПЛА.