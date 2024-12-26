"Я приказал": Байден пообещал Украине больше боеприпасов к ПВО после ракетной атаки РФ на Рождество

США и международное сообщество должны продолжать поддержку Украины вплоть до победы над российскими захватчиками.

Действующий президент США Джозеф Байден заявил, что российская ракетная атака на Украину на Рождество, 25 декабря – крайне возмутительна. Он заверил, что США продолжат активно наращивать поставки вооружения Украине, в первую очередь речь идет о ракетах для противовоздушной обороны.

Об этом говорится в официальном заявлении Байдена о рождественской атаке РФ на Украину. Президент США назвал российский удар "возмутительным".

"В первые часы Рождества Россия запустила волны ракет и беспилотников по украинским городам и критически важной энергоинфраструктуре. Цель этой возмутительной атаки заключалась в том, чтобы отрезать украинцев от доступа к теплу и электроснабжению зимой, а также подорвать безопасность электросетей", — отметил он.

Байден добавил, что украинский народ заслуживает жизни в мире и безопасности. США и международное сообщество должны продолжать поддержку Украины вплоть до победы над российскими захватчиками.

"За последние месяцы Соединенные Штаты предоставили Украине сотни ракет ПВО, на подходе – еще больше. Я приказал Министерству обороны в дальнейшем наращивать поставки оружия в Украину, и США будут неустанно работать над укреплением позиций Украины в ее обороне от российских войск", – резюмировал президент США.

Напомним, что российские оккупанты решили "поздравить" украинцев с Рождеством Христовым очередным ракетным ударом. Ночью с 24 на 25 декабря враг поднял стратегические самолеты с авиабаз "Оленья" и "Энгельс-2" – всего в воздухе находилось не менее семи Ту-95МС, которые запустили крылатые ракеты Х-101. Под атакой находились преимущественно Харьков, Днепр, Бурштын, Кропивницкий и некоторые другие украинские города, оккупанты били по топливно-энергетическим объектам управляемыми авиационными, крылатыми, баллистическими ракетами, а также ударными БПЛА.