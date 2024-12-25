Угроза ракетного удара: россияне запустили ракеты с Ту-95МС (обновляется)

Россияне запустили по Украине ракеты Х-101

Российские оккупанты решили "поздравить" украинцев с Рождеством Христовым очередным ракетным ударом. Ночью с 24 на 25 декабря враг поднял стратегические самолеты с авиабаз "Оленья" и "Энгельс-2" – всего в воздухе находится по меньшей мере семь Ту-95МС, запустивших крылатые ракеты Х-101. Есть угроза попытки применения врагом другого ракетного вооружения.

Об этом сообщили Воздушные силы, информацию подтвердили мониторинговые каналы. Кроме того, россияне вывели в Черное море три корабля из состава остатков недобитого Черноморского флота, общий залп – 24 крылатых ракеты "Калибр".

05:15 По данным мониторинга, фиксировались дополнительные пусковые маневры в районе Волгоградской области РФ и Каспийского моря. В целом до 06:00 можно ожидать подлета ракет Х-101 и "Калибр".

05:10 Дополнительно фиксируются пуски крылатых ракет "Калибр" кораблями из остатков Черноморского флота РФ. Угроза ракет с Юга.

05:05 Еще одна волна ракетных пусков произошла из региона Каспийского моря. Ракеты можно ожидать примерно через час. Как обычно, оккупанты будут пытаться бить по украинской энергетической инфраструктуре.

04:55 Сообщается о первых пусках ракет Х-101 из района Энгельса Саратовской области — Ту-95МС совершили пусковые маневры. Если пуски были реальными, то ракеты будут в воздушном пространстве Украины около 05:30 – 05:40.

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Напомним, 13 ноября, после 73 дней перерыва, Россия снова атаковала Киев баллистическими ракетами и использовала для воздушного удара стратегическую авиацию. Ракетный удар не был массированным, но под прицелом Путина оказался исключительно Киев и столичный регион. Большинство аналитиков и военных экспертов предупредили, что это могла быть "репетиция" перед действительно массированным ракетным ударом, мол, враг накопил достаточное количество ракет за более чем два месяца "затишья".

Также российские оккупанты ночью 15 ноября подняли в небо группу стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС. Но и это оказалась только имитация ракетного удара. Настоящая атака произошла в ночь и утром 17 ноября – россияне атаковали Украину разными типами ракет, а также ударными беспилотниками. Было обнаружено 210 воздушных целей противника – 120 ракет и 90 БпЛА. С помощью ПВО были сбиты 102 ракеты и 42 беспилотника.

Следующая ракетная атака врага произошла 21 ноября. Шесть стратегических бомбардировщиков Ту-95МС запустили восемь крылатых ракет Х-101, а Днепр с утра попал под комбинированный ракетный удар баллистики и аэробаллистики.

Через неделю, 28 ноября, россияне утром устроили ракетную атаку на Украину. Кроме ракетных пусков со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, Украине угрожали крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря и баллистика. Под атакой находились Стрый, Луцк, Ровно, Янтарь, Одесса, Киев, Шостка, Николаев, Харьков, Запорожье, Павлоград, а также агломерации и районы почти всех областей Украины.

Очередная массированная ракетная атака врага произошла в пятницу, 13 декабря. Тогда вылетевшие ночью из "Оленьи" российские бомбардировщики Ту-95МС в районе города Энгельс запустили крылатые ракеты Х-101. В небе, по данным мониторинга, находилось до восьми Ту-95. Также с российских истребителей МиГ-31К были запущены ракеты "Кинжал".