Ракетная атака на Украину: россияне запустили крылатые ракеты Х-101 и "Калибр" (обновляется)

Угроза ракетной атаки по всей Украине

Российские оккупанты утром 28 ноября устроили ракетную атаку на Украину. Кроме ракетных пусков со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, Украине угрожают крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря.

По данным мониторинга, в небе находится до семи бортов Ту-95МС – четыре из "Оленьи", три из "Энгельса-2". Пуски "Калибров" происходили из порта Новороссийска, где скрываются остатки недобитого Черноморского флота РФ.

(обновляется)

08:05 Сообщается о взрывах в Николаеве. В воздушных силах сообщили, что повышенная ракетная угроза существует также для Житомира, Винницы, Черновицкой области. Мониторинг оценил количество ракет в "несколько десятков".

08:00 До десяти групп крылатых ракет летит в сторону Хмельницкой области и дальше в Тернопольскую область, если верить данным мониторинговых каналов. В Киеве городской голова Виталий Кличко подтвердил работу ПВО по вражеским объектам.

07:55 Есть крылатые ракеты в сторону Вышгорода, ракетная угроза Киеву. Сообщается о взрывах, предварительно работа ПВО по ракетам врага.

07:50 Мониторинг насчитал 18 крылатых ракет Х-101, несколькими группами летающих по Украине. Есть ракетная угроза для Киева, Киевской области и западных регионов. Также возле Крыма есть два Су-34 – враг может пускать ракеты Х-59. В Винницкой области слышны взрывы.

07:35 Х-101 из Николаевской области повернули в сторону Одесской области. Другие ракеты до сих пор летают по разным регионам и пытаются маневрировать.

07:30 На Волыни сообщили, что утренняя атака "Калибрами" пришлась на инфраструктуру Шосткинской громады. Есть повреждения инфраструктуры в результате прилетов.

07:25 Крылатые ракеты сменили курс и улетают в сторону Черкасс. По меньшей мере, две ракеты летят в сторону Николаева.

07:20 Всего пока фиксируется до восьми крылатых ракет — две на юге, шесть на севере страны. Первые летят по северо-западному курсу, вторые – в сторону Киевщины.

07:15 По меньшей мере, три группы крылатых ракет двигаются курсом на Киевскую область. Одна из ракет взяла курс на Прилуки.

07:05 Крылатые ракеты Х-101 начали залетать одновременно с двух направлений — с юга и с севера страны. Также была зафиксирована скоростная цель через Запорожье курсом на Днепр.

07:00 Зафиксированы первые группы ракет Х-101 с Юга — в районе Ейска. Ракетная угроза для Запорожья и Днепра. На Волыни ввели аварийные отключения, есть прилеты после атаки россиян "Калибрами".

06:45 В Минэнерго подтвердили, что мишенью оккупантов снова стала энергетика. В ряде регионов введены аварийные отключения электроэнергии. Относительно атаки врага на Харьков – все три раза ракеты попали по гражданскому предприятию в Киевском районе города.

06:30 Доразведка по крылатым ракетам "Калибр", угроза по Х-101 продлена до 08:00. Учитывая маневры Ту-95МС, возможно несколько волн пусков. Информация о Х-101 в Сумской и Черниговской областях не подтвердилась.

06:25 Снова атака баллистическими ракетами по Харькову, в городе раздаются взрывы. Часть "Калибров" сменила курс в район Стрыя Львовской области.

06:20 Остатки "Калибров" взяли курс на Луцк. До четырех крылатых ракет сейчас в районе Волыни. В Ровно слышны взрывы.

06:16 Ракетная угроза для Ровно и Луцка — "Калибры" в сторону городов.

06:15 Повторные взрывы в Харькове – город обстреливают баллистикой из Белгородщины. Между тем, 8 Ту-95МС продолжают шляться в районе Волгограда, возможны дополнительные пуски Х-101.

06:10 Харьков атаковали баллистическими ракетами из временно оккупированного Крыма и временно контролируемой РФ Белгородской области, в городе раздаются взрывы. Также есть сообщения о первых ракетах Х-101 в Сумской и Черниговской областях.

06:05 "Калибры" двигаются в сторону Тернопольщины. Из Винницы и Белой Церкви сообщают о взрывах. Отмечается, что по регионам начали вводить аварийные отключения электричества – точно известно про отключения в Киеве и Одессе.

05:55 В Павлограде раздались взрывы. Находящиеся в воздухе "Калибры" изменили курс в сторону западных регионов Украины.

05:50 Есть много жалоб на то, что воздушные силы не объявили повторную ракетную тревогу, из-за чего люди проспали начало ракетной атаки россиян. "Калибры" летят курсом на Киев, между тем по данным мониторинга в районе Каспийского моря 8 Ту-95МС совершили пусковые маневры. Всего в воздухе сейчас уже 11 Ту-95. Также зафиксирована ракета на Павлоград.

05:45 Повторные взрывы в Одессе. Отмечается, что другие "Калибры" пролетают через Черкасскую область в сторону Киевщины. Ракет Х-101 в воздушном пространстве Украины еще нет.

05:40 В Одессе повторные взрывы, предварительно, ПВО отработало по вражеским крылатым ракетам "Калибр". Зафиксированы пуски управляемых авиационных ракет Х-59 в сторону Одессы.

05:35 По меньшей мере 1 "Калибр" в Одесской области курсом на Усатово, еще два в пределах региона. Большинство ракет перелетело в Кировоградскую область. Собственный корреспондент "Телеграфа" сообщил о взрывах в Одессе – вероятно работа ПВО по ракетам.

05:30 Первые ракеты "Калибр" зашли в Кировоградскую область, также ракеты есть в Херсонской и Николаевской областях.

05:25 В воздухе уже 9 самолетов Ту-95 — дополнительные борта взлетели с Энгельса. Первые "Калибры" вошли в Одесскую область, общее ориентировочное количество ракет — до 12. Также отмечена активность самолетов Су-35 возле Крыма.

05:20 В воздухе, по данным мониторинга, зафиксировано уже пять крылатых ракет "Калибр". Курс – северо-западный.

05:15 Зафиксирована группа ракет "Калибр" на юге Украины. Ту-95МС совершили пусковые маневры.

05:05 Мониторинг сообщил о возможных пусках ракет "Калибр" и о семи Ту-95МС в воздухе.

Напомним, 13 ноября, после 73 дней перерыва, Россия снова атаковала Киев баллистическими ракетами и использовала для воздушного удара стратегическую авиацию. Ракетный удар не был массирован, но под прицелом Путина оказался исключительно Киев и столичный регион. Большинство аналитиков и военных экспертов предупредили, что это могла быть "репетиция" перед действительно массированным ракетным ударом, мол, враг накопил достаточное количество ракет за более чем два месяца "затишье".

Также российские оккупанты ночью 15 ноября подняли в небо группу стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС. Но и это оказалась только имитация ракетного удара. Настоящая атака произошла в ночь и утром 17 ноября – россияне атаковали Украину разными типами ракет, а также ударными беспилотниками. Было обнаружено 210 воздушных целей противника – 120 ракет и 90 БпЛА. С помощью ПВО были сбиты 102 ракеты и 42 беспилотника.

Следующая ракетная атака врага произошла 21 ноября. Шесть стратегических бомбардировщиков Ту-95МС запустили восемь крылатых ракет Х-101, а Днепр с утра попал под комбинированный ракетный удар баллистики и аэробаллистики.