Ракетна атака на Україну: росіяни запустили крилаті ракети Х-101 та "Калібр" (оновлюється)

Загроза ракетної атаки по всій Україні

Російські окупанти вранці 28 листопада влаштували ракетну атаку на Україну. Окрім ракетних пусків зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, Україні загрожують крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря.

За даними моніторингу, в небі перебуває до семи бортів Ту-95МС – чотири з "Оленьї", три з "Енгельсу-2". Пуски "Калібрів" відбувалися з порту Новоросійська, де переховуються залишки недобитого Чорноморського флоту РФ.

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05:40 В Одесі повторні вибухи, попередньо, ППО відпрацювало по ворожих крилатих ракетах "Калібр". Зафіксовано пуски керованих авіаційних ракет Х-59 у бік Одеси.

05:35 Щонайменше 1 "Калібр" в Одеській області курсом на Усатово, ще два в межах регіону. Більшість ракет перелетіла у Кіровоградську область. Власний кореспондент "Телеграфу" повідомив про вибухи в Одесі – ймовірно, робота ППО по ракетах.

05:30 Перші ракети "Калібр" зайшли на Кіровоградщину, також ракети є у Херсонській та Миколаївській областях.

05:25 У повітрі вже 9 літаків Ту-95 – додаткові борти злетіли з Енгельсу. Перші "Калібри" увійшли в Одеську область, загальна орієнтовна кількість ракет – до 12. Також відмічено активність літаків Су-35 біля Криму.

05:20 У повітрі, за даними моніторингу, зафіксовано вже п'ять крилатих ракет "Калібр". Курс – на північний захід.

05:15 Зафіксовано групу ракет "Калібр" на півдні України. Ту-95МС здійснили пускові маневри.

05:05 Моніторинг повідомив про ймовірні пуски ракет "Калібр" та про сім Ту-95МС у повітрі.

Нагадаємо, 13 листопада, після 73 днів перерви, Росія знову атакувала Київ балістичними ракетами та використала для повітряного удару стратегічну авіацію. Ракетний удар не був масованим, але під прицілом Путіна опинився виключно Київ та столичний регіон. Більшість аналітиків та військових експертів попередили, що це могла бути "репетиція" перед справді масованим ракетним ударом, мовляв, ворог накопичив достатньо кількість ракет за понад два місяці "затишшя".

Також російські окупанти вночі 15 листопада підняли в небо групу стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-95МС. Але й це виявилася тільки імітація ракетного удару. Справжня атака відбулася у ніч та вранці 17 листопада – росіяни атакували Україну різними типами ракет, а також ударними безпілотниками. Було виявлено 210 повітряних цілей противника — 120 ракет та 90 БпЛА. За допомогою ППО було збито 102 ракети та 42 безпілотники.

Наступна ракетна атака ворога відбулася 21 листопада. Шість стратегічних бомбардувальників Ту-95МС запустили вісім крилатих ракет Х-101, а Дніпро зранку потрапив під комбінований ракетний удар балістики та аеробалістики.