Ставки на максимум: в ЗМІ пояснили, чому Путін почав обстрілювати Україну МБР

В очікуванні переговорів Путін намагатиметься діяти за доволі відомою схемою

Російський удар міжконтинентальною балістичною ракетою "Кедр"/"Орешнік", яку Росія марно намагається видати за звичайну балістику – це частина стратегії глави Кремля Володимира Путіна до майбутніх мирних переговорів. Путін збирається підіймати ставки до максимуму, сподіваючись, що потім зможе торгувати ними за столом переговорів.

Про це пише видання The New York Times. В матеріалі підкреслюється, що обмін ракетними ударами між Україною та Росією цього тижня переслідував скоріше політичні цілі, оскільки він не здатний вплинути на ситуацію у війні – ракет в обох сторін відносно мало.

Загалом, Україна зараз перебуває у гіршому становищі на полі бою. Її нечисленні сили відступають під інтенсивними російськими штурмами, а росіяни повільно, з величезними втратами, але рухаються вперед.

"Україна швидко наближається до того моменту, коли, якщо вона не вирішить проблему живої сили, їй буде важко захищати всю довжину фронту", – сказано у матеріалі.

В Україні вважають, що в очікуванні переговорів Путін намагатиметься діяти за доволі відомою схемою. Він спробує викласти на "стіл переговорів" якомога більшу кількість загроз, щоб потім намагатися торгуватися за їхнє усунення.

"Дії Путіна спрямовані не на сьогодні чи завтра, вони спрямовані на 20 січня. Він хоче натиснути на Трампа і виторгувати більше", – процитувала газета слова українського військового експерта Валентина Бадрака.

Нагадаємо, що глава РФ Володимир Путін назвав зброю, якою було завдано удару по Україні. Адже у мережі писали про міжконтинентальну балістику "Рубеж". Застосування цієї ракети, за словами Путіна, стало "відповіддю" на нібито плани США щодо виробництва та розміщення ракет малої та середньої дальності.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим насправді нещодавно вдарила Росія по Дніпру та яка різниця між міжконтинентальними ракетами та звичайною балістикою.