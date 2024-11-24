Ставки на максимум: в СМИ объяснили, почему Путин начал обстреливать Украину МБР

В ожидании переговоров Путин постарается действовать по довольно известной схеме

Российский удар межконтинентальной баллистической ракетой "Кедр"/"Орешник", которую Россия тщетно пытается выдать за обычную баллистику – это часть стратегии главы Кремля Владимира Путина к предстоящим мирным переговорам. Путин собирается поднимать ставки до максимума в надежде, что потом сможет торговать ими за столом переговоров.

Об этом пишет издание The New York Times. В материале подчеркивается, что обмен ракетными ударами между Украиной и Россией на этой неделе преследовал, скорее, политические цели, поскольку он не способен повлиять на ситуацию в войне – ракет у обеих сторон относительно мало.

В целом Украина сейчас находится в худшем положении на поле боя. Ее немногочисленные силы отступают под интенсивными российскими штурмами, а россияне медленно, с огромными потерями, но двигаются вперед.

"Украина быстро приближается к тому моменту, когда если она не решит проблему живой силы, ей будет трудно защищать всю длину фронта", — сказано в материале.

В Украине считают, что в ожидании переговоров Путин будет пытаться действовать по достаточно известной схеме. Он попытается выложить на "стол переговоров" как можно больше угроз, чтобы потом пытаться торговаться за их устранение.

"Действия Путина направлены не на сегодня или на завтра, они направлены на 20 января. Он хочет нажать на Трампа и выторговать больше", — процитировала газета слова украинского военного эксперта Валентина Бадрака.

Напомним, что глава РФ Владимир Путин назвал оружие, которым был нанесен удар по Украине. Ведь в сети писали о межконтинентальной баллистике "Рубеж". Применение этой ракеты, по словам Путина, стало "ответом" на якобы планы США по производству и размещению ракет малой и средней дальности.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем действительно недавно ударила Россия по Днепру и какая разница между межконтинентальными ракетами и обычной баллистикой.