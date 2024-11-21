Росіяни влаштували масовану атаку по Україні, у повітрі ракети Х-101: де чути вибухи (оновлюється)

Російські бомбардувальники могли запустити ракети Х-101

Росіяни вранці 21 листопада могли запланувати чергову масовану ракетну атаку на Україну. У повітрі зараз перебувають не менше шести стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, які вже могли запустити ракети Х-101, а Дніпро зранку потрапив під комбінований ракетний удар балістики та аеробалістики.

Про загрозу пусків повідомили моніторингові канали. Повітряні сили спочатку повідомили про перебування 6 Ту-95МС у повітрі, а потім підтвердили можливість пусків. Зазначається, що очікувати ракет можна приблизно в районі 06:30 – 07:00, якщо пуски були не імітаційними.

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07:15 Пуски балістики у бік Кривого Рогу з тимчасово окупованого Криму. У Кременчуці вибухи, також сильні вибухи у Дніпрі, повідомляє кореспондент "Телеграфу".

07:10 Після прольоту Полтави залишилося чотири ракети, які взяли курс на Кам'янське, Дніпро та Кременчук.

07:05 Ракети пролітають повз Полтаву курсом на Дніпропетровську область, яка сьогодні вже постраждала від ракетного удару. Також повідомляється про вибухи у Полтавській області, попередньо може бути робота ППО. Ракети йдуть на наднизькій висоті.

06:55 Ракети маневрують, полетіли до Полтавської області. За даними моніторингу, у повітряному просторі перебуває до восьми ракет Х-101.

06:45 Нова група крилатих ракет зайшла у повітряний простір України, курс теж на Київську область. Наразі є ракетна загроза для столиці.

06:40 Перші крилаті ракети заходять у повітряний простір України з боку Чернігівської області, летять курсом на Київщину.

06:25 Станом на 6 ранку, у Чорному морі знаходиться 24 російські кораблі, із яких п'ять є носіями "Калібрів". Загальний можливий залп — до 28 ракет. Також ракетоносій є у Середземному морі, загальний залп до 16 ракет.

6:04 За попередніми даними, обидва МіГ-31к здійснили посадку на аеродромі "Саваслейка".

5:59 Чотири борти Ту-96мс, які, ймовірно, здійснили ракетні пуски, летять у напрямку до аеродрому "Оленья". Ще два літаки направляються до акваторії Каспійського моря.

Нагадаємо, 13 листопада, після 73 днів перерви, Росія знову атакувала Київ балістичними ракетами та використала для повітряного удару стратегічну авіацію. Ракетний удар не був масованим, але під прицілом Путіна опинився виключно Київ та столичний регіон. Більшість аналітиків та військових експертів попереджають, що це могла бути "репетиція" перед справді масованим ракетним ударом, мовляв, ворог накопичив достатньо кількість ракет за понад два місяці "затишшя".

Також російські окупанти вночі 15 листопада підняли в небо групу стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-95МС. Але й це виявилася тільки імітація ракетного удару. Справжня атака відбулася у ніч та вранці 17 листопада – росіяни атакували Україну різними типами ракет, а також ударними безпілотниками. Було виявлено 210 повітряних цілей противника — 120 ракет та 90 БпЛА. За допомогою ППО було збито 102 ракети та 42 безпілотники.

Раніше експерт вказав на прямий зв'язок між розмовою обраного президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним та імітацією РФ пусків ракет із Ту-95МС по Україні, яка відбулася 11 листопада. Зазначимо, що останнім часом ворог підіймає в небо Ту-95МС через день.