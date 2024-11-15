Росіяни знову підняли в повітря Ту-95МС: існує загроза ракетного удару (оновлюється)

У небі може перебувати до шести російських бомбардувальників

Російські окупанти вночі 15 листопада підняли в небо групу стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-95МС, існує загроза масованого ракетного удару. До шести бортів злетіли з авіабази "Оленья" в Мурманській області РФ, до них можуть доєднатися борти з аеродрому "Енгельс-2".

Про це повідомили моніторингові канали. Зазначається, що інформація щодо зльоту літаків попередня.

UPD 6:44. Повітряні Сили підтвердили активність російських бомбардувальників. За уточненою інформацією, у повітрі знаходиться вісім літаків.

"За попередньою інформацією, в повітрі знаходяться близько 6 бортів ТУ-95МС, які злетіли ближче до ранку з Оленьї. Наразі немає точної інформації", – сказано у повідомленні.

Якщо виліт бойовий, то на пускових біля Енгельсу Саратовської області РФ ворог буде близько 06:30 – 07:30 ранку. Ракети у повітряному просторі України можна очікувати близько 07:30 – 08:30 залежно від часу пуску.

Нагадаємо, 13 листопада, після 73 днів перерви, Росія знову атакувала Київ балістичними ракетами та використала для повітряного удару стратегічну авіацію. Ракетний удар не був масованим, але під прицілом Путіна опинився виключно Київ та столичний регіон. Більшість аналітиків та військових експертів попереджають, що це могла бути "репетиція" перед справді масованим ракетним ударом, мовляв, ворог накопичив достатньо кількість ракет за понад два місяці "затишшя".

Раніше експерт вказав на прямий зв'язок між розмовою обраного президента США Дональда Трампа з так званим "президентом" Росії Володимиром Путіним та імітацією РФ пусків ракет із Ту-95МС по Україні, яка відбулася 11 листопада. Зазначимо, що останнім часом ворог підіймає в небо Ту-95МС через день.