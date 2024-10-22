Обережно, можливість ракетного удару: росіяни підняли у небо Ту-95 після довгої перерви

Точна кількість бортів, які перебувають у повітрі, поки що невідома

Росіяни після дуже довгої перерви підняли в небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Можлива спроба окупантів завдати по Україні масованого ракетного удару з борту цих літаків.

Про бомбардувальники повідомили моніторингові канали. Зазначається, що як мінімум один бомбардувальник Ту-95МС вже перебуває у повітрі та, цілком можливо, летить з метою пуску ракет.

Також є інформація про два або три борти Ту-95, які піднімалися з аеродрому "Українка" в Амурській області РФ. Окрім цього, є дані про виліт щонайменше двох Ту-95МС з аеродрому "Оленья" в Мурманській області РФ. Усі дані наведені тільки моніторинговими каналами, офіційного підтвердження від Повітряних сил не надходило.

Нагадаємо, генерал-лейтенант у відставці, ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко заявив, що Росія має можливість завдати масованого удару по Україні. У ньому можуть бути використані сотні дронів "Шахед" та сотні ракет одночасно.

Останнім часом Росія скоротила використання крилатих та балістичних ракет для ударів по Україні. Це може свідчити про можливе вичерпання запасів ракет або про підготовку до масованого удару.

Нагадаємо, що до цього росіяни влаштували чергову масовану атаку по Україні 4 вересня. На міста та населені пункти летіли 29 ударних дронів та 13 ракет. Атака на Львів призвела до загибелі цивільних, в тому числі цілої сім'ї.