Число жертв невблаганно зростає: як виглядає Львів після атаки РФ, що відбувається у місті (фото та відео)

Рятувальники продовжують розбирати завали

Під час чергової ракетної атаки РФ по Україні найбільше постраждав Львів. У місті пошкоджено десятки будинків, є загиблі та поранені.

За даними глави МВС Ігоря Клименка, зараз кількість загиблих вже досягла 7 осіб — 3 із цього числа діти. Ще близько 45 осіб, за даними ОВА, отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Пошкоджено півсотні багатоквартирних та приватних будинків. Рятувальники вже працюють на місці події. Вони продовжують розбір завалів та пошуки людей.

На кадрах, які публікують ЗМІ, можна побачити, як людину дістають із-під завалів. За попередніми даними, вона жива. Також на них можна розглянути масштаб наслідку атаки окупантів.

Глава МВС уточнює, що на цю хвилину співробітникам ДСНС вже вдалося врятувати 12 людей.

"Працюють психологи, розгорнутий оперативний штаб. Поліція приймає заяви від постраждалих мешканців, перевіряє, чи немає потерпілих у сусідніх будинках. У разі необхідності будуть розгорнуті Пункти Незламності", — зазначив він, опублікувавши фото з місця подій.

На удар росіян по Львову вже відреагував і глава держави Володимир Зеленський.

"Російські ракети проти наших міст і людей… Кожен наш партнер у світі, який допомагає Україні з ППО, є справжнім захисником життя. І кожен, хто переконує партнерів дати Україні більше далекобійності, щоб відповідати на терор справедливо, працює для недопущення саме таких російських терористичних ударів по українських містах. Терор потрібно зупинити", — каже він.

Народний депутат Микола Княжицький, коментуючи атаку, розповів, що під час неї його родина перебувала за 150 метрів від місця удару. Він показав фото зі свого будинку.

Сам нардеп зараз перебуває на польському форумі у Карпачі, де пообіцяв, що переконуватиме польських колег у необхідності збільшення нашої підтримки. Зокрема, і щодо збивання російських ракет тими F-16, які вони здіймають у небо під час російських атак. Адже, за його даними, наші сусіди сьогодні вкотре піднімали свою авіацію у небо.

"Піднімали і просто спостерігали. Очевидно, цей факт обурює всіх, хто сьогодні прокинувся від вибухів і постраждав від обстрілу. При цьому опитування показують, що 58% поляків виступають за те, щоб Польща збивала російські ракети і дрони, що можуть їй загрожувати", — пише він.

Нагадаємо, що 4 вересня росіяни здійснили масштабну ракетну атаку по Україні. Близько 03:30-04:00 щонайменше чотири борти Ту-95МС випустили крилаті ракети Х-101 із району міста Енгельс. Також вони підняли в повітря два МІГ-31К. Паралельно ворог запустив "шахеди". Сильні пошкодження також отримали цивільні об’єкти у Кривому Розі. Є постраждалі.