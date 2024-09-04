Є постраждалий: з'явилися нові деталі удару по університету в Сумах (фото)
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Будівля університету частково зруйнована
Вночі 3 вересня російські війська скинули керовану авіаційну бомбу (КАБ) на один із корпусів вищого навчального закладу в Сумах. Внаслідок атаки пошкоджено будівлю університету.
Постраждав 64-річний охоронець закладу. Про це повідомила Сумська обласна прокуратура на офіційній сторінці у Facebook.
Там зазначили, що розпочато слідство за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Місцева прокуратура також показали кадри наслідків ворожого обстрілу.
Як повідомлялося раніше, вдень 3 вересня росіяни завдали ракетного удару по Полтаві. Згідно з останніми даними, загинуло понад 50 осіб, а понад 270 отримали поранення. Після цього у ЗМІ з’явилася інформація про те, що у ДБР відкрили кримінальну справу за статтею про недбале ставлення до проходження військової служби.
Окрім того, минулої ночі армія РФ обстріляла Львів та Кривий Ріг.
У Львові палали житлові будинки в районі головного міського вокзалу. Схоже, ворог намагався влучити саме у нього. Є пошкодження в інших частинах міста.
У Кривому Розі ворог поцілив в об'єкт цивільної інфраструктури в центрі міста.
Раніше "Телеграф" повідомив, що вибуховою хвилею пошкоджено понад 10 багатоповерхівок.