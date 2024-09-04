Є постраждалий: з'явилися нові деталі удару по університету в Сумах (фото)

Будівля університету частково зруйнована

Вночі 3 вересня російські війська скинули керовану авіаційну бомбу (КАБ) на один із корпусів вищого навчального закладу в Сумах. Внаслідок атаки пошкоджено будівлю університету.

Постраждав 64-річний охоронець закладу. Про це повідомила Сумська обласна прокуратура на офіційній сторінці у Facebook.

Там зазначили, що розпочато слідство за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Місцева прокуратура також показали кадри наслідків ворожого обстрілу.

Як повідомлялося раніше, вдень 3 вересня росіяни завдали ракетного удару по Полтаві. Згідно з останніми даними, загинуло понад 50 осіб, а понад 270 отримали поранення. Після цього у ЗМІ з’явилася інформація про те, що у ДБР відкрили кримінальну справу за статтею про недбале ставлення до проходження військової служби.

Окрім того, минулої ночі армія РФ обстріляла Львів та Кривий Ріг.

У Львові палали житлові будинки в районі головного міського вокзалу. Схоже, ворог намагався влучити саме у нього. Є пошкодження в інших частинах міста.

У Кривому Розі ворог поцілив в об'єкт цивільної інфраструктури в центрі міста.

Раніше "Телеграф" повідомив, що вибуховою хвилею пошкоджено понад 10 багатоповерхівок.