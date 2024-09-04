Есть пострадавший: появились новые детали удара по университету в Сумах (фото)

Здание университета частично разрушено

Ночью 3 сентября российские войска сбросили управляемую авиационную бомбу (КАБ) на один из корпусов вуза в Сумах. В результате атаки повреждено здание университета.

Пострадал 64-летний охранник заведения. Об этом сообщила Сумская областная прокуратура на официальной странице Facebook.

Там отметили, что начато следствие по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Местная прокуратура также показали кадры последствий вражеских обстрелов.

Как сообщалось ранее, днем 3 сентября россияне нанесли ракетный удар по Полтаве. Согласно последним данным, погибли более 50 человек, а более 270 получили ранения. После этого в СМИ появилась информация о том, что в ГБР возбуждено уголовное дело по статье о небрежном отношении к прохождению военной службы.

Кроме того, минувшей ночью армия РФ обстреляла Львов и Кривой Рог.

Во Львове горели жилые дома в районе главного городского вокзала. Похоже, враг пытался попасть именно в него. Есть повреждения в других частях города.

В Кривом Роге враг попал в объект гражданской инфраструктуры в центре города.

Ранее "Телеграф" сообщил, что взрывной волной повреждено более 10 многоэтажек.