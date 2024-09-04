Есть пострадавший: появились новые детали удара по университету в Сумах (фото)
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Здание университета частично разрушено
Ночью 3 сентября российские войска сбросили управляемую авиационную бомбу (КАБ) на один из корпусов вуза в Сумах. В результате атаки повреждено здание университета.
Пострадал 64-летний охранник заведения. Об этом сообщила Сумская областная прокуратура на официальной странице Facebook.
Там отметили, что начато следствие по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Местная прокуратура также показали кадры последствий вражеских обстрелов.
Как сообщалось ранее, днем 3 сентября россияне нанесли ракетный удар по Полтаве. Согласно последним данным, погибли более 50 человек, а более 270 получили ранения. После этого в СМИ появилась информация о том, что в ГБР возбуждено уголовное дело по статье о небрежном отношении к прохождению военной службы.
Кроме того, минувшей ночью армия РФ обстреляла Львов и Кривой Рог.
Во Львове горели жилые дома в районе главного городского вокзала. Похоже, враг пытался попасть именно в него. Есть повреждения в других частях города.
В Кривом Роге враг попал в объект гражданской инфраструктуры в центре города.
Ранее "Телеграф" сообщил, что взрывной волной повреждено более 10 многоэтажек.