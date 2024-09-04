Ракетный удар по Кривому Рогу: среди пострадавших — ребенок, повреждено больше 10 многоэтажек

К счастью, обошлось без погибших

Ранним утром в среду, 4 сентября, российская армия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Враг попал в объект гражданской инфраструктуры в центре города, взрывной волной повреждено более 10 многоэтажек.

Руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что по состоянию на 7:25 погибших нет, известно о пяти пострадавших, не тяжелых.

На месте работают все аварийные, медицинские и коммунальные службы. В школе №103 (бывшая ул. Костенко 23) разворачивают городской Штаб помощи людям. Там можно получить стройматериалы и подать заявления на материальную помощь от города.

"Временно приостановлено движение на участке от улицы Святогеоргиевской до площади Домностроителей. Вагоны маршрутов №№2, 5, 7, 9, 22, 25, 27 в направлении станции Кривой Рог-Главный разворачиваются на кольце Героев АТО. Вагоны маршрутов №№9, 14 работают на участке от станции Кривой Рог-Главный – площадь Домностроителей", – добавил Вилкул.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак уточнил, что пострадали женщины 62, 83 и 84 лет, 70-летний мужчина и 10-летняя девочка. Ребенок находится в больнице, остальные пострадавшие будут приходить в себя дома.

"В городе поврежден отель. В нескольких многоэтажках выбиты окна", — написал он в Telegram.

Напомним, как сообщал "Телеграф", утром 4 сентября россияне также нанесли ракетный удар по Львову. Повреждены жилые дома, вспыхнули пожары. Пострадали не менее 19 человек, известно уже о двух погибших.