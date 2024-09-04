Сколько военных Россия перебросила под Курск: Зеленский назвал цифру и неприятный нюанс

На Покровском направлении россияне только усилили наступательные действия

Российские оккупанты после начала операции Вооруженных сил Украины в Курской области перебросили туда до 60 тысяч единиц живой силы. Подразделения для Курской области снимали на многих направлениях в Украине, но на одном направлении ситуация наоборот стала хуже.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью NBC News. Он отметил, что одной из целей Украины было заставить россиян отвести часть войск с фронта в Украине.

Частично эта идея сработала: оккупанты начали снимать подразделения почти на всех направлениях фронта, ведь объявления дополнительной мобилизации в России не произошло. Однако есть неприятный для Украины нюанс: с Покровского направления, одного из самых трудных для Украины, россияне почти никого не перебросили. Напротив, они пытаются нарастить там наступательные усилия.

Несколько ранее Зеленский объяснил, что Украина не планирует выводить войска из Курской области. Удержание этих территорий позволит давить на российского диктатора Владимира Путина с целью усадить его за стол переговоров.

Отбить потерянные территории для России будет очень дорого стоить. Мы писали о том, сколько военных нужно России, чтобы остановить и выгнать ВСУ из Курской области. По словам военного, Путину и его солдатам следует менять тактику боев, если они хотят вернуть себе свои земли.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в России отказались от переговоров с Украиной из-за вторжения в Курскую область. В МИДе страны-агрессора назвали такие действия "террористическими".