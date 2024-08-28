Россия требует дать ей выйти на свои границы 91 года, иначе не согласится на переговоры

В России снова заявили о том, что передумали

В России в очередной раз заявили, что отказываются вести переговоры с Украиной о завершении войны. На этот раз из-за вторжения в Курскую область. В МИД РФ обозвали власть Украины "террористами" и заявили, что необходимо выгнать ВСУ с российского региона, условно, вернувшись на границы 1991 года.

С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передают росСМИ. Она упрекнула Украину в том, что наша страна не согласилась на "наищедрейшее" предложение Владимира Путина по завершению войны.

Мария Захарова назвала вторжение ВСУ в Курскую область РФ "кровавой террористической атакой", которая является для украинской власти "суицидальной". В добавок к этому она обвинила украинских военных в преступлениях, которые они не совершали.

"Ну какие тут мирные переговоры в таких условиях, и с кем можно [их] проводить? Конечно, ни о каких мирных переговорах с террористическим киевским режимом речи быть не может", — сказала она.

Напомним, что в июне 2024 года Путин выдвинул условия для переговоров с Украиной. Он потребовал от Сил обороны нашей страны полностью вывести войска из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. В том числе и с тех территорий, которые российским солдатам не удалось оккупировать. Именно это предложение Мария Захарова и назвала "наищедрейшим". По ее словам, украинское правительство должно было без раздумий на это соглашаться, а не начинать вторжение в Курскую область.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине опровергли "тайные переговоры" с Россией на тему ударов по энергетике. Украинский министр заявил, что Украина не ведет переговоры с террористами.