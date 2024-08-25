"Это невозможно": Галущенко опроверг "тайные переговоры с РФ" по ударам по энергетике

Учитывая текущую ситуацию на фронте, подобные переговоры были бы просто невозможны.

Украина не вела никаких тайных переговоров с Россией по прекращению ударов по энергетике, как об этом сообщали западные СМИ. Украина не ведет переговоры с террористами, и даже через посредников не стала бы это делать.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона. Он отметил, что, учитывая текущую ситуацию на фронте российско-украинской войны, это было бы просто невозможным.

"Мы с террористами переговоров не ведем, это точно, тем более каких-нибудь закулисных. Это невозможно… Безусловно, мы эти переговоры с россиянами не вели", — заверил он.

По словам Галущенко, 22 августа прошел онлайн-саммит по вопросам третьего пункта Формулы мира президента Владимира Зеленского – энергетической безопасности. В мероприятии участвовали более 40 стран и организаций, однако и там ключевым вопросом было отнюдь не прекращение атак на энергетическую систему.

"Мы приняли совместное коммюнике этого саммита… Ключевая позиция в этом документе — кроме восстановления энергосистемы Украины, это не атаки на энергосистему. Там четко зафиксировано, что атаки на гражданскую энергосистему являются нарушением международного гуманитарного права, нарушением устава ООН. И это все поддержали", – отметил он.

Напомним, французские СМИ сообщили, что якобы в конце августа прошли тайные переговоры между Украиной и Россией о частичном прекращении огня, но их прервала операция на Курщине. Однако Киев готов работать над миром даже без Москвы.

Аналогичную информацию обнародовали и американские СМИ – что якобы внезапное вторжение ВСУ в Курскую область сорвало тайные переговоры между Украиной и Россией. Косвенный диалог о частичном прекращении огня должен был состояться в августе в Дохе, столице Катара, накануне саммита.