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Росія вимагає дати їй вийти на свої кордони 91 року, інакше не погодиться на переговори

Автор
Яна Порохня
Дата публікації
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Автор
Маріа Захарова виступила із черговою заявою Новина оновлена 28 серпня 2024, 18:00
Маріа Захарова виступила із черговою заявою. Фото Колаж "Телеграф"

У Росії знову заявили про те, що передумали

У Росії вкотре заявили, що відмовляються вести переговори з Україною щодо завершення війни. Цього разу через вторгнення до Курської області. У МЗС РФ обізвали владу України "терористами" та заявили, що необхідно вигнати ЗСУ з російського регіону, умовно, повернувшись на кордони 1991 року.

Із такою заявою виступила офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова, передають росЗМІ. Вона дорікнула Україні в тому, що наша країна не погодилася на "найщедрішу" пропозицію Володимира Путіна щодо завершення війни.

Марія Захарова назвала вторгнення ЗСУ до Курської області РФ "кривавою терористичною атакою", яка є для української влади "суїцидальною". На додаток до цього вона звинуватила українських військових у злочинах, які вони не робили.

"Ну які тут мирні переговори в таких умовах, і з ким можна [їх] проводити? Звичайно, ні про які мирні переговори з терористичним київським режимом не може бути мови", — сказала вона.

Нагадаємо, що у червні 2024 року Путін висунув умови для переговорів з Україною. Він вимагав від Сил оборони нашої країни повністю вивести війська з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. У тому числі й з тих територій, які російським солдатам не вдалося окупувати. Саме цю пропозицію Марія Захарова і назвала "найщедрішою". За її словами, український уряд мав без роздумів на це погоджуватися, а не розпочинати вторгнення в Курську область.

Також "Телеграф" розповідав про те, що в Україні спростували "таємні переговори" з Росією щодо ударів по енергетиці. Український міністр заявив, що Україна не веде переговорів із терористами.

Теги:
#Україна #Росія #Переговори #Курська область