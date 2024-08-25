"Це неможливо": Галущенко спростував "таємні переговори з РФ" щодо ударів по енергетиці

З огляду на поточну ситуацію на фронті подібні переговори були б просто неможливі

Україна не вела жодних таємних переговорів з Росією щодо припинення ударів по енергетиці, як про це повідомляли західні ЗМІ. Україна не веде переговорів з терористами, і навіть через посередників не стала б це робити.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону. Він зазначив, що з огляду на поточну ситуацію на фронті російсько-української війни це було б просто неможливим.

"Ми з терористами переговорів не ведемо, це точно, тим більше якихось закулісних. Це неможливо… Безумовно, ми ці перемовини з росіянами не вели", — запевнив він.

За словами Галущенка, 22 серпня пройшов онлайн-саміт з питань третього пункту Формули миру президента Володимира Зеленського – енергетичної безпеки. У заході брали участь понад 40 країн та організацій, однак і там ключовим питанням було зовсім не припинення атак на енергетичну систему.

"Ми ухвалили спільне комюніке цього саміту… Ключова позиція в цьому документі — окрім відбудови енергосистеми України, це не атаки на енергосистему. Там чітко зафіксовано, що атаки на цивільну енергосистему є порушенням міжнародного гуманітарного права, порушенням статуту ООН. І це всі підтримали", – зазначив він.

Нагадаємо, французькі ЗМІ повідомили, що нібито наприкінці серпня мали відбутись таємні переговори між Україною та Росією про часткове припинення вогню, але їх перервала операція на Курщині. Проте Київ готовий працювати над миром навіть без Москви.

Аналогічну інформацію оприлюднили й американські ЗМІ – що нібито раптове вторгнення ЗСУ до Курської області зірвало таємні переговори між Україною та Росією. Непрямий діалог про часткове припинення вогню мав відбутися у серпні у Досі, столиці Катару, напередодні саміту.