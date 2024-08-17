ЗСУ просунулися в Курській області, бої тривають: що там відбувається зараз (карта)

Ворог вже 11-у добу не може витіснити наших воїнів з власної території

Операція Збройних Сил України в Курській області триває вже 11 день, наші воїни взяли під контроль ще один населений пункт — село Борки. Воно розташоване на схід від Суджі.

Про це повідомили аналітики DeepState. Відповідні зміни зафіксовано на карті. 16 серпня у мережі з’явилося фото, на якому український воїн стоїть на тлі відділення "Пошти Росії", стверджується, що воно зняте саме у селі Борки.

Американський інститут вивчення війни (ISW) розповів про просування ЗСУ у Курській області. За даними аналітиків, 16 серпня було незначне просування ЗСУ на південний схід від Суджі. За даними російських військових блогерів, українські війська просунулися на схід від селища Мирне та на південь від Спального. Також російські "воєнкори" стверджували, що бойові дії йдуть на півночі від Суджі біля Російського Порічного, на схід від неї біля хутора Агроном і на південний схід — уздовж лінії Гір’ї-Камишне-Крупець-Спальне.

Російські Z-пабліки пишуть, що бої в Курській області нібито йдуть на східній околиці селища Коренево, в районах Красножовтневого та Крем’яного. У Суджанському районі точаться важкі бої в районі н.п. Російське Порічне, Мартинівка та Черкаська Конопелька.

"Ворог порушує логістику, знищує мости. Учора ударом ЗСУ знищено міст у Глушківському районі, що ускладнює постачання наших військ", — пишуть росіяни.

За прогнозами "воєнкорів", 17 серпня ЗСУ вживатимуть дій щодо розширення зони контролю. Вони, на їхню думку, рухатимуться насамперед через район н.п. Кромські Бики на північ.

Як розповідав "Телеграф", видання Der Spiegel пише, що росіяни, схоже, готові на ризик територіальних втрат у Курській області, але не хочуть послаблювати тиск своєї армії на Донбасі. Таким чином, мети відтягнути якнайбільше російських підрозділів на оборону Курська не досягнуто.