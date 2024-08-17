ВСУ продвинулись в Курской области, бои продолжаются: что там происходит сейчас (карта)

Враг уже 11-е сутки не может вытеснить наших воинов с собственной территории

Операция Вооруженных Сил Украины в Курской области продолжается уже 11-й день, наши воины взяли под контроль еще один населенный пункт — село Борки. Оно расположено на восток от Суджи.

Об этом сообщили аналитики DeepState. Соответствующие изменения зафиксированы на карте. 16 августа в сети появилось фото, на котором украинский воин стоит на фоне отделения "Почты России", утверждается, что оно снято именно в селе Борки.

Американский институт изучения войны (ISW) рассказал о продвижении ВСУ в Курской области. По данным аналитиков, 16 августа было незначительное продвижение ВСУ на юго-восток от Суджи. По данным российских военных блогеров, украинские войска продвинулись на восток от поселка Мирное и на юг от Спального. Также российские "военкоры" утверждали, что боевые действия идут на севере от Суджи возле Русского Поречного, к востоку от нее возле хутора Агроном и к юго-востоку — вдоль линии Гирьи-Камышное-Крупец-Спальное.

Российские Z-паблики пишут, что бои в Курской области якобы идут на восточной окраине поселка Коренево, в районах Краснооктябрьского и Кремяного. В Суджанском районе идут тяжелые бои в районе н.п. Русское Поречное, Мартыновка и Черкасская Конопелька.

"Враг нарушает логистику, уничтожает мосты. Вчера ударом ВСУ уничтожен мост в Глушковском районе, что затрудняет снабжение наших войск", — пишут россияне.

По прогнозам "военкоров", 17 августа ВСУ будут предпринимать действия по расширению зоны контроля. Они, по их мнению, будут двигаться прежде всего, через район н.п. Кромские Быки на север.

Как рассказывал "Телеграф", издание Der Spiegel пишет, что россияне, похоже, готовы на риск территориальных потерь в Курской области, но не хотят ослаблять давление своей армии на Донбассе. Таким образом, цель оттянуть как можно больше российских подразделений на оборону Курска не достигнута.