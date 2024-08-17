Россияне готовы пожертвовать Курском? Одна из целей украинского наступления на Курщине все еще недостижима

Украина не может себе позволить играть в войне по правилам, установленным Россией

Российские оккупанты, похоже, согласны рискнуть территориальными потерями в Курской области, где полным ходом идет наступление Вооруженных сил Украины, чтобы не ослаблять давление на Донбассе. Таким образом, цель перетянуть как можно больше российских подразделений на оборону Курска остается недостижимой.

Об этом пишет издание Der Spiegel. Журналисты отмечают, что поход в Курскую область – рискованная ставка для Украины: россияне усилили давление на Донетчине, в то же время многие опытные и свежие части ВСУ отправились братья Курск.

"С весны российские войска добились больших территориальных успехов в направлении города Покровска. Накануне глава администрации Покровска призвал к эвакуации, заявив, что враг находится всего в десяти километрах от окраины города", — говорится в статье.

Российские оккупанты уже захватили 80% населенного пункта Нью-Йорк. Также они продвигаются в Торецк, передовые разведывательные группы оккупантов уже побывали в окрестностях пострадавшего от обстрелов украинского города. Остается только надеяться, что в Курской области сложится такая катастрофическая ситуация, что россиянам придется срочно перебрасывать войска под Курск – иначе катастрофа в Донецкой области будет продолжаться.

С другой стороны, наступление на Курск, говорят эксперты – это "смелость отчаяния". Украина не может себе позволить играть в войне по правилам, установленным Россией. К тому же наступление на Курскую область дало украинской армии и народу мощный моральный толчок – то, чего так не хватало.

К тому же, сказал изданию бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк, в конце концов российскому диктатору Владимиру Путину придется перебрасывать войска из Донбасса, хочет он того или нет. Каждый день, проводимый украинскими войсками в Курской области, работает на ВСУ. Украинские войска захватывают все больше территории и все сильнее окапываются. Украина в свое время усвоила горький и неприятный урок: промедление усложняет освобождение. Похоже, что тот же урок теперь ждет россиян.

Между тем, россияне пытаются бросать на Курское направление "солянку" из своих военных, но их сил все равно мало, чтобы выбить с этой территории ВСУ. При этом враг собирает силы по другим направлениям, чтобы защитить эту область, и это играет на руку Украине.

Кстати, моральное разложение и паника в РФ уже достигли того уровня, что россиянам по телевизору посоветовали смириться с потерей территорий в Курской области. Более того, не исключено, что придется отдать Украине все приграничные территории.