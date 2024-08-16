Взрывы, сгоревшая техника, надписи "ЛЮДИ": как сейчас выглядит Суджа в Курской области (эксклюзивный репортаж)

Россияне уничтожают не только города в Украине, но и в своей стране

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал в российском городе Суджа, который сейчас контролируют украинские военные. Чтобы вытеснить ВСУ, российские солдаты не стесняются бить по жилым домам, где живут их же люди.

"Телеграф" в своем эксклюзивном репортаже покажет, как изменился город в Курской области и как выглядит на десятые сутки боев.

Чтобы сдержать продвижение ВСУ, российская армия использует разное вооружение, которое успела стянуть. В том числе и управляемые авиабомбы (КАБ). На дорогах видна сгоревшая техника как российских солдат, так и гражданские авто.

Дома в Судже тоже повреждены: на фасадах видны следы от осколков, выбиты окна, проломлены крыши. Некоторые строения полностью уничтожены. Это все последствия КАБ, которые российская армия сбрасывает на приграничные территории.

Линии электропередач повреждены, повсюду висят провода. На земле валяются гильзы, аптечки российских солдат и их личные вещи. На дорогах кучи мусора, обломки домов, ветки, а также дыры после прилетов. А на заборах некоторых домов надписи о том, что тут живут люди и дети. Такие же, какие были возле Драмтеатра в Мариуполе, в Буче и других оккупированных украинских населенных пунктах.

Супермаркеты в Судже не работают. На улице стоят тележки с бутылками питьевой воды, которую россиянам дали украинские военные. Судя по тому, что продукты на входе в магазин раскиданы, местные жители, или даже российские военные, мародерили.

Ян Доброносов пообщался и с местными жителями. Они спокойно встретили ВСУ и не побоялись вступить в диалог с украинским журналистом. Часть из них разговаривает на суржике всю жизнь. Россияне жалуются, что по телевизору им мало рассказывали про войну, а когда ВСУ вошли в Курскую область, то местная и центральная власть их бросили. Фоном во время беседы было слышно взрывы, как близкие, так и далекие. Россияне говорят, что уже это давно стало нормой для них.

Также "Телеграф" рассказывал о том, сколько военных нужно России, чтобы остановить и выгнать ВСУ из Курской области. По словам военного, Путину и его солдатам нужно менять тактику боев, если они хотят вернуть себе свои земли.