Вибухи, спалена техніка, написи "ЛЮДИ": як зараз виглядає Суджа в Курській області (ексклюзивний репортаж)

Росіяни знищують не лише міста в Україні, а й у своїй країні

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував у російському місті Суджа, яке зараз контролюють українські військові. Щоб витіснити ЗСУ, російські солдати не соромляться бити по житлових будинках, де живуть їхні люди.

"Телеграф" у своєму ексклюзивному репортажі покаже, як змінилося місто в Курській області та як виглядає на десяту добу боїв.

Щоб стримати просування ЗСУ, російська армія використовує різне озброєння, яке встигла стягнути. У тому числі й керовані авіабомби (КАБ). На дорогах видно спалену техніку, як російських солдатів, так і цивільні авто.

Будинки в Суджі також пошкоджені: на фасадах видно сліди від уламків, вибиті вікна, проломлені дахи. Деякі будови повністю знищені. Це наслідки КАБ, які російська армія скидає на прикордонні території.

Лінії електропередач пошкоджені, всюди висять дроти. На землі валяються гільзи, аптечки російських солдатів та їхні особисті речі. На дорогах купи сміття, уламки будинків, гілки, а також дірки після прильотів. А на парканах деяких будинків написи про те, що тут мешкають люди та діти. Такі ж, які були біля Драмтеатру в Маріуполі, Бучі та інших окупованих українських населених пунктах.

Супермаркети у Суджі не працюють. На вулиці стоять візки з пляшками питної води, які росіянам дали українські військові. Зважаючи на те, що продукти на вході в магазин розкидані, місцеві жителі, або навіть російські військові, мародерили.

Ян Доброносов поспілкувався з місцевими жителями. Вони спокійно зустріли ЗСУ та не побоялися вступити в діалог з українським журналістом. Частина з них розмовляє суржиком все життя. Росіяни скаржаться, що по телевізору їм мало розповідали про війну, а коли ЗСУ увійшли до Курської області, то місцева та центральна влада їх покинули. Фоном під час розмови було чути вибухи, як близькі, так і далекі. Росіяни кажуть, що це вже давно стало нормою для них.

Також "Телеграф" розповідав про те, скільки військових потрібно Росії, щоб зупинити та вигнати ЗСУ з Курської області. За словами військового, Путіну та його солдатам потрібно змінювати тактику боїв, якщо вони хочуть повернути собі свої землі.