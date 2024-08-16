"Нам не потрібні землі Росії": Подоляк назвав цілі операції ЗСУ у Курській області

В ОП розповіли, навіщо Сили оборони України вторглися на територію Росії

Україні не потрібні російські території, як кажуть пропагандисти на ТБ. Операція в Курській області — це насамперед інструмент, щоб посадити Росію за стіл переговорів на українських умовах.

Про це заявив радник голови ОП Михайло Подоляк. На своїй сторінці у Twitter він розповів, що лише після вторгнення на територію РФ місцеві жителі почали реально говорити та переживати про ситуацію на фронті.

Подоляк підкреслив, що Україна веде виключно оборонну війну та дотримується міжнародного права. Але світова спільнота все більше говорить про потенційні переговори між Україною та Росією.

"Україна не зацікавлена в окупації російських територій. Це очевидно… Але якщо ми говоримо про потенційні переговори – наголошую про потенційні – Росію доведеться посадити за стіл навпроти. На наших умовах. Ми абсолютно не плануємо благати: "Сідайте, будь ласка, домовлятися". Натомість у нас є перевірені ефективні засоби примусу", — сказав він.

Крім економічного та дипломатичного інструментів є також військовий. Україна має завдати Росії "значних тактичних поразок". І бої в Курській області якраз і є демонстрацією того самого військового інструменту, щоб переконати Росію вступити в переговорний процес.

"Знову ж таки, вийти на переговорний процес, а не на традиційний російський пропагандистсько-капітуляційний шантаж", — підкреслив Михайло Подоляк.

Він назвав ще один важливий інструмент – це вплив на громадську думку всередині Росії. За словами радника голови ОП, думка росіян почне змінювати лише тоді, коли війна проникатиме вглиб їхньої території. Подоляк зазначив, що серед західних союзників є ілюзія, що серед росіян йде дискусія про війну. Але насправді, за його словами, такої дискусії немає й політичних питань, у російському суспільстві не обговорювалися й зовсім.

"Фактом є те, що донедавна громадяни країни-агресора здебільшого залишалися байдужими до бойових дій, оскільки вони відбувалися в Україні… Росіяни не говорили про війну і відчували себе цілком комфортно, бо далеко від них вирувала смерть і розруха. Коли війна прийшла на їхню територію, росіяни явно злякалися. Вони шоковані. Хоча на телебаченні бої у Курській області називають "відомою ситуацією на прикордонні", рідні та близькі почали перешіптуватися про реальну ситуацію на фронті. Негативні зміни у психологічному стані населення Росії стануть ще одним аргументом для початку переговорів", — підсумував Михайло Подоляк.

Також "Телеграф" розповідав про те, що одна з країн-союзниць дозволила Україні використати свою зброю у Росії. Йдеться про танки та бронемашини.