Терорист Гіркін-Стрєлков дав прогноз "СВО": ЗСУ завдадуть раптового і відчутного удару

Курська область не головна ціль

Прорив українськими військовими кордону в Курській області та захоплення територій може бути відвертальним маневром. Насправді головний удар Збройні Сили України (ЗСУ) нібито завдадуть в іншому місці.

Про це розповів російський терорист Ігор Стрєлков своїй дружині Мирославі Регінській. Вона опублікувала фрагмент листа, який він надіслав з в'язниці.

На думку Стрєлкова, українська армія планує завдати більшого удару в напрямку окупованого Криму.

"Щодо ситуації на фронті: уважно стежу. Вважаю удар українців у Курській області відвертальним. Слід чекати другого — головного, в якому вони основні застосують свої інші резерви та авіацію (F-16). Найімовірніше, у Кримському напрямку", — написав він.

Водночас у Кремлі обговорюють питання звільнення з виправної колонії ексофіцера ФСБ Росії, екскомандира НВФ "ДНР" Ігоря Стрєлкова-Гіркіна. Його хочуть нібито направити на фронт.

За даними росЗМІ, представники оборонного відомства Росії переконують секретаря Радбезу Росії Миколу Патрушева, що зі Стрєлковим можна домовитися і він стане "рупором влади, виправдовуючи всі дії на фронті на противагу воєнкорам".

Нагадаємо, що кримінальну справу стосовно Стрєлкова було порушено 18 липня 2023 року, а за три дні його затримали в Москві. Так званому ексглаві "міноборони "ДНР"" було висунуто звинувачення за статтею про заклики до екстремістської діяльності. Причиною стали його пости у телеграм-каналі. У січні російський суд засудив його до чотирьох років позбавлення волі. Стрєлков своєї провини не визнав.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в НАТО оцінили реакцію Росії на початок наступу ЗСУ в Курській області.