"Повільна та розсіяна": в НАТО оцінили реакцію Росії на початок наступу ЗСУ в Курській області

Всередині Росії залишилися військові строкової служби, яким теоретично та юридично заборонено брати участь у бойових діях на території України

Реакція російського режиму на наступ Збройних сил України виявилася повільною та розсіяною. Через млявість та страх відповідальності російські генерали та чиновники реагували на події з великим запізненням, що багато може сказати про ситуацію в РФ.

Про це заявив головнокомандувач об’єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі, повідомляє Голос Америки. На думку генерала, повільна російська реакція – результат відсутності розуміння, хто має бути відповідальним за ці події, а також відсутність достатньої кількості вивільнених військ.

"Росія досі збирає докупи реакцію на вторгнення України. Поки що це була тільки доволі повільна і розсіяна реакція. Частково це тому, що Росія не встановлює, хто має повноваження. Міністерство оборони відповідальне за воєнні дії всередині України, але ж не всередині Росії, правильно? Тобто це мало б бути Міністерство внутрішніх справ. По-друге, у Росії немає вільних сил, які вона може перекинути туди. Рівень залученості та частки російських наземних сил, які знаходяться в Україні, дуже суттєвий", – зазначив він.

Каволі нагадав, що всередині Росії залишилися військові строкової служби, яким теоретично та юридично заборонено брати участь у бойових діях на території України. Брати участь в обороні від "зовнішнього вторгнення" вони можуть, але це явно не ті бойові одиниці, від яких можна було б очікувати найшвидшої реакції на події.

"Деякі підрозділи прибули зі Сходу України, щоб вести бій. Очевидно, їм віддадуть перевагу, порівняно із підрозділами з інших місць. Думаю, що Росії доведеться ухвалювати рішення з їх сторони щодо часу та щодо наявності військ", – зазначив генерал.

З іншого боку, додав Каволі, ЗСУ всупереч усім проблемам продемонстрували вражаючий рівень інновацій на всіх рівнях – у військовому, технічному і тактичному планах.

"Думаю, ми бачимо дещо під час наступу у Курській області. Тож, безперечно є виклики, але Україна точно має здатність їх подолати… За останні декілька років це було абсолютно чудово, що Україна змогла зробити за сприяння, можливо, 50 різних країн світу, які добровільно об’єдналися, щоб допомогти їм у їхній боротьбі", – резюмував генерал.

Тим часом росіяни намагаються кидати на Курський напрямок "солянку" зі своїх військових, але їх сил все одно замало, щоб вибити з цієї території ЗСУ. При цьому ворог збирає сили за іншими напрямками, щоб захистити цю область і це грає на руку Україні.

Доречі, моральне розкладення та паніка в РФ вже досягли того рівня, що росіянам по телевізору порадили змиритися із втратою територій у Курській області. Щобільше, не виключено, що доведеться віддати Україні усі прикордонні території.