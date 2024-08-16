"Росіяни тиснуть": стало відомо, як окупанти намагаються компенсувати поразку в Курській області

Після початку Курської операції росіяни значно посилили тиск на Донеччині

Російські окупанти, зазнавши принизливих невдач в Курській області після початку там операції Збройних сил України, вирішили відігратися на іншому напрямку. Вони значно посилили тиск на Донеччині, на Покровському напрямку, щодня потроху захоплюючи нові й нові клаптики української території.

Про це повідомляє американське видання Politico. У якості доказу важкої ситуації, яка склалася на цьому напрямку, видання наводить коментар Івана Секача, речника 110-ї механізованої бригади ЗСУ, яка обороняє Покровський район Донецької області.

"Я б сказав, що на нашій ділянці фронту стало гірше. Ми отримуємо ще менше боєприпасів, ніж раніше, і росіяни тиснуть", – сказав він, коментуючи ситуацію на цьому напрямку.

Проєкт DeepState зазначив, що за останні 24 години Росія змогла окупувати населені пункти Желанне та Орлівка, а також просунулася у районах населених пунктів Нью-Йорк, Красногорівка, Миколаївка та Журавка в Донецькій області. Український Генеральний штаб не підтвердив та не спростував інформацію – там зазначили, що на цих ділянках ведуться інтенсивні бої, а зусилля України зосереджені на Покровському напрямку.

Раніше "Телеграф" писав, що президент України Володимир Зеленський розповів про успіхи на Курщині та важливе рішення по Покровському напрямку.

Також "Телеграф" писав, що український наступ в Курській області РФ став відчутним фактором впливу на російську оборону, безпеку та логістичні маршрути. Росіяни, перелякані перспективою потужної атаки ЗСУ, почали активно будувати на частково контрольованій Курщині різноманітні укріплення.