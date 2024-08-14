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Росіяни знову просунулися на Донеччині? Що відбувається на найгарячішому напрямку фронту (карта)

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Ангеліна Тараненко Ангеліна Тараненко
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Росіяни знову просунулися на Донеччині? Що відбувається на найгарячішому напрямку фронту (карта) Новина оновлена 14 серпня 2024, 20:01

На Покровському напрямку ворог здійснив 37 атак, на Торецькому — 14

На Донеччині тривають запеклі бої. На східному напрямку, а саме на Покровському ситуація вкрай складна. Ворог не зупиняється та продовжує тиснути.

В планах росіян захопити місто Покровськ та Мирноград Донецької області. Про це заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Покровський напрямок… у ворога є пріоритет захопити місто Покровськ та місто Мирноград", — мовив Філашкін в етері телемарафону.

Водночас, за повідомленнями окремих пабліків у Telegram, зокрема військових, які беруть участь у боях на Покровському напрямку, на окремих ділянках ворог продовжує просування.

"Покровський напрямок: ворог не зупиняється та продовжує рух у напрямку Миколаївки. Наші козаки їх трохи розвалили, але деякі чорти на околицях у будинках ще присутні! Також під@ри давлять на опорник у напрямку Орлівки та просунулися у напрямку н.п Журавка", — йдеться у повідомленні бійця на позивний "Мучной".

В іншому публіку знайшли інформацію про те, що росіяни, нібито змогли просунутися в Гродівці.

Щодо першого і другого повідомлення — нині підтвердження від Генштабу ЗСУ по ситуації немає. Натомість, з’явилася інформація про те, що на Покровському напрямку ворог здійснив 37 атак, на Торецькому — 14.

"На Покровському напрямку агресор здійснив 37 атак в районах Воздвиженки, Гродівки, Желанного, Зеленого Поля, Водяного, Скучного, Карлівки та Птичого. Ворог завдав ударів КАБами по Воздвиженці та Гродівці, некерованими авіаційними ракетами — по Олександрополю. На Торецькому напрямку відбулося 14 ворожих атак. Ворог, за підтримки авіації, атакує біля населених пунктів Нью-Йорк, Залізне, Північне та Торецьк", — йдеться в повідомленні Генштабу.

Також нині відомо, що у Торецьку залишається близько трьох тисяч людей, щодня евакуюють звідти 10-15 місцевих. Попри спроби проникнення російських ДРГ, наші військові повністю контролюють місто.

До слова, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що люди масово тікають з Донецька. На КПП "Матвіїв курган" величезні черги.

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#Донецька область #Війна з РФ