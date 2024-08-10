"Сумку в машину і всьо": люди масово тікають з Донецька, що сталося (відео)

У черзі на КПП десятки людей

У суботу, 10 серпня, на незаконному контрольно-пропускному пункті "Матвіїв Курган", що на кордоні з Донецькою та Ростовською областями, був помічений неабиякий натовп. Місцеві пабліки повідомляють, що це черга на виїзд з Донецької області.

Відео опублікували у пабліку "Типичный Донецк". На ньому видно неабияку вервечку людей, а поруч затор. Коментує жінка російською мовою.

"Матвеев Курган рулит. Очередина неслабая. Машин уйма… Да, да, сумку в машину люди и всё…" — бідкається чи то росіянка, чи то зросійщена українка.

Ажіотаж на незаконних КПП вочевидь напряму пов’язаний з успіхами української армії в Курській області. Схоже, що проросійські мешканці тимчасово-окупованих територій свято вірять у те, що росіяни перекинуть свої сили на Курщину, а Донеччину залишать на поталу українцям.

КПП "Матвіїв курган" на мапі

Варто зауважити, що останнім часом на тимчасово-окупованих територіях Донецької та Луганської областей, власне як і у Донецьку та Луганську, доволі гаряче. Українці не дають розслабитися бойовикам і їхнім посіпакам.

Так, 4 серпня Сили оборони України завдали удару по тимчасово окупованим Луганську та Макіївці. Окупанти голосили про атаку ракетами ATACMS та Storm Shadow. Інформацію про це оприлюднили самі пропагандисти. За їхніми даними, перші вибухи пролунали у Луганську, в районі заводу "100".

Того ж дня вибухи також прогриміли в Макіївці, після чого в мережі показали, як там здіймаються клуби диму на місці одного з влучень.

31 липня вже у Донецьку теж прогриміли вибухи. Після прильоту у небо піднявся стовп диму. Фото та відео інциденту опублікували у місцевому пабліку. За даними каналу під удар потрапив Пролетарський район Донецька. Повідомлялося, що є постраждалі.

До слова, раніше "Телеграф" розповідав про те, що росіяни злили відео з новими колонами техніки РФ у Курській області. Примітно, що колону спалив канал "Звєзда", що належить Міноборони Росії.