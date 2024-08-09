ЗСУ на замітку: росіяни злили відео з новими колонами техніки РФ у Курській області

Пропагандисти обурюються і звинувачують Міноборони в тому, що відомство наражає на небезпеку військових

Телеканал "Звєзда", що належить Міноборони Росії, засвітив пересування військової техніки у Курську. Репортаж викликав хвилю критики серед Z-воєнкорів та побоювання, що Україна може використати це відео для наведення ударів.

Про це повідомляють російські Telegram-канали. При цьому простих росіян просять у жодному разі не знімати пересування військ, проведено перші затримання порушників.

Кореспондент "Звєзди" Олександр Орлов стояв на тлі стели на в’їзді до Курська, а за його спиною по мосту їхала колона російської військової техніки.

"Прямо зараз із Курська на наші позиції йде чергова партія військової техніки. Бачу і САУ, і бронемашини — все для того, щоб зміцнити позиції наших військових, які прямо зараз вибивають із Курської області підрозділи ЗСУ", — сказав він.

Крім того, самі Міноборони також опублікувало кадри висування військової техніки на позиції в Курській області. І це після того, як буквально вранці 9 вересня в Курській області було розбито колону військової техніки та знищено, за деякими підрахунками, батальйон живої сили. До речі, подібні відео можуть використовуватись ЗСУ для наведення ударів.

Військові експерти зазначають, що пересування військової техніки колонами — це вимога Статуту. Колону повинні прикривати РЕБ та ППО, щоб захистити від ворожих ударів.

"Наші ж колони найчастіше страждають через грубе порушення Статуту та повне ігнорування фактора ракетної небезпеки з боку супротивника. У ворога між виявленням та завданням удару по колоні в найближчому тилу рідко проходить понад 20 хвилин. Це свідчить про те, що знаючи про нашу слабкості, противник виділив групи розвідки та РСЗВ в окремі спецпідрозділи для полювання за колонами. Звідси відомий і дуже сумний результат. Вже не вперше, не вдруге, і навіть не вдесяте", — пишуть у мережі.

Прокремлівські військкори розкритикували телеканал "Звєзда" за те, що самі поставили під загрозу життя російських солдатів у цій колоні. Наприклад, Єгор Гузенко назвав журналістів "ненавченими кретинами" і зажадав затримати кореспондента. А Юрій Подоляка зазначив, що "навіть ворог уже ірже" та "нічні події зі знищенням колони військової техніки нікого нічого не навчили".

При цьому повідомлялося, що мешканцям Курської області заборонили знімати пересування техніки. Щобільше, затримано чоловіка, який зняв розбиту російську колону в селі Жовтневе.

"Не можна одночасно вимагати у мешканців не знімати розташування військ і самим показувати по ТБ переміщення колон у прифронтовій смузі з прив’язкою до місцевості", — пише канал "Рибар".

А анонімний Telegram-канал "МІГ Росії" закликали ввести "чітку законодавчу заборону" на зйомку та публікацію результатів атак ЗСУ та руху колон.

Також "Телеграф" розповідав про те, що експерт назвав чотири тривожні моменти для Путіна через прорив у Курській області.