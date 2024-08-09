Гвинтівки допомогли купити небайдужі українці

У ході успішного прориву в Курську область поряд із важким озброєнням використовувалися і підрозділи, озброєння стрілецькою зброєю. Зокрема операцію підтримували снайперські групи.

Такий висновок можна зробити з публікації у Facebook волонтера Юрія Чорноморця, який допомагає снайперам ЗСУ. За його словами, снайперська група брала участь у цій історичній події і незабаром знову повернеться на передову з новою зброєю, яку допомогли купити небайдужі українці.

Йдеться про гвинтівку Vicrtix Trone від італійського виробника високоточних гвинтівок Vicrtix. На цей час компанія виробляє зброю для спортивної та професійної стрільби, а також дрібнокаліберну зброю.

Vicrtix Trone

Vicrtix Trone є високоточною зброєю, створеною для спортивної стрільби, яку з успіхом можна застосовувати при веденні бойових дій. До переваг зброї належать:

- відносна легкість (до 14,5 кг без урахування патронів), що створюється використанням сплавів та композиційних матеріалів;

- зручністю, що дозволяє налаштувати гвинтівку під бажання конкретного стрільця;

- велика довжина ствола (38 дюймів або 96,5 см) яка дозволяє досягати більшої дальності та точності стрільби;

- досить ємний магазин на 7 патронів з ручною перезарядкою, що також позитивно впливає на точність кожного пострілу;

- потужний патрон 375 (9,5 мм на 77 мм) та 408 (10,3 мм на 77 мм) калібрів дозволяє стріляти на дальності 2700 та 3500 метрів відповідно, а також вражати легкий транспорт та легкі зміцнення ворога.

Коштує подібна гвинтівка у 375 калібрі в Україні близько 500 тисяч гривень без урахування додаткового спорядження.

Як стверджують російські пропагандисти, під час наступу на Курську область ЗСУ успішно використовують нову тактику. Експерти поділилися з "Телеграфом" можливістю її застосування на практиці та можливими перевагами.