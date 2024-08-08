Українські військові отримали спеціальні гвинтівки рідкісного калібру: що це за зброя (фото)

Вони мають високу точність пострілів

Come Back Alive — розшифровка абревіатури CBA в новій снайперській гвинтівці канадської компанії Cadex CDX-40 CBA Shadow. Компанія Cadex таким чином увіковічила в назві фонд "Повернись живим". Розробили гвинтівки саме інструктори фонду.

Про це розповіли в фонді. Вони зазначили, що в неї вклали воєнний досвід та побажання професійних стрільців. Базову модель карабіна Cadex CDX-40 Shadow збройовий портал описує як "карабін з поздовжньо-ковзним поворотним затвором в калібрах .375 і .408 CheyTac, призначені для спортивної високоточної стрільби на наддалекі дистанції". Однак їх замовляли не для спорту — перші 14 з 50 гвинтівок вже отримали українські снайпери.

На порталі "Мілітарний" зазначається, що калібр .375 CheyTAC достатньо рідкісний в українській армії. Причина — висока вартість набоїв та мета використання. Їх беруть для ведення вогню по дуже віддаленим цілям. Фонд також закупає і набої. Розмір патрона — 9,5 на 77 мм.

Перші з 50 Cadex CDX-40 CBA Shadow вже в снайперів

Гвинтівка Cadex CDX-40 CBA Shadow

Такі патрони мають високу точність влучення — з 2000 метрів відхилення при влученні у ростову мішень менше ніж 1 кутова хвилина. Гвинтівки також оснастять прицілом Schmidt & Bender та передобʼєктивною тепловізійною насадкою Andres-Industries. Зазначається, що снайпери пройшли навчання.

Раніше "Телеграф" розповідав про збір чеської гвинтівки в Україні. Це штурмова гвинтівка нового покоління, яка вже є в українських військових.