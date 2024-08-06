Shark проти окупантів: як безпілотник проявив себе на фронті та чим він унікальний (відео)

Безпілотник запускається з катапульти

Безпілотник Shark можна назвати справжнім "дітищем" війни. Його почали розробляти вже після початку повномасштабного вторгнення і до льотних випробувань довели усього за пів року.

Основна задача безпілотника — розвідка. Як розповідають в компанії-виробнику Ukrspecsystems, дрон "ідеально підходить для контролю кордонів, огляду важкодоступних місць, спостереження за лініями електро- та газопроводів, аерозйомки, моніторингу в сільському господарстві, пошуково-рятувальних операцій та широкого спектра застосувань у сфері громадської безпеки."

Характеристики БпЛА Shark

Дальність зі звязком — до 80 км,

Середня тривалість польоту — до 4 годин,

Висота — до 3000 метрів,

Може підняти до 13,5 кг,

Максимальна швидкість — 130 км/год,

Довжина маршруту — до 300 км.

Безпілотник стійкий до РЕБ та має сучасне програмне забезпечення, що допомагає автоматично повертатися додому, робити аварійну посадку, налаштовувати навігацію за пунктами маршруту та ідентифікувати цілі. Особливість безпілотника — камера, що має 30-кратне оптичне збільшення та 3-х кратне цифрове додатково. Це дає можливість спостерігати за ворогом аж з 5 км.

Фонд "Повернись живим" повідомив про здобутки безпілотника. На рахунку Shark’а — щонайменше понад 280 одиниць техніки. Серед них — 110 артсистем, 23 — ЗРК та пускових, 10 радіолокаційних станцій та систем зв’язку. Загалом збитків на понад 733 млн доларів. І це тільки ті безпілотники цієї моделі, які передавались від фонду.

Раніше "Телеграф" розповідав про особливості захисного обладнання винищувачів F-16, які передали Україні. Наразі є проблема не з самими літаками.