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Shark проти окупантів: як безпілотник проявив себе на фронті та чим він унікальний (відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Дрон має характерну "посмішку" Новина оновлена 06 серпня 2024, 09:01
Дрон має характерну "посмішку". Фото Ukrspecsystems

Безпілотник запускається з катапульти

Безпілотник Shark можна назвати справжнім "дітищем" війни. Його почали розробляти вже після початку повномасштабного вторгнення і до льотних випробувань довели усього за пів року.

Основна задача безпілотника — розвідка. Як розповідають в компанії-виробнику Ukrspecsystems, дрон "ідеально підходить для контролю кордонів, огляду важкодоступних місць, спостереження за лініями електро- та газопроводів, аерозйомки, моніторингу в сільському господарстві, пошуково-рятувальних операцій та широкого спектра застосувань у сфері громадської безпеки."

Характеристики БпЛА Shark

  • Дальність зі звязком — до 80 км,
  • Середня тривалість польоту — до 4 годин,
  • Висота — до 3000 метрів,
  • Може підняти до 13,5 кг,
  • Максимальна швидкість — 130 км/год,
  • Довжина маршруту — до 300 км.

Безпілотник стійкий до РЕБ та має сучасне програмне забезпечення, що допомагає автоматично повертатися додому, робити аварійну посадку, налаштовувати навігацію за пунктами маршруту та ідентифікувати цілі. Особливість безпілотника — камера, що має 30-кратне оптичне збільшення та 3-х кратне цифрове додатково. Це дає можливість спостерігати за ворогом аж з 5 км.

Фонд "Повернись живим" повідомив про здобутки безпілотника. На рахунку Shark’а — щонайменше понад 280 одиниць техніки. Серед них — 110 артсистем, 23 — ЗРК та пускових, 10 радіолокаційних станцій та систем зв’язку. Загалом збитків на понад 733 млн доларів. І це тільки ті безпілотники цієї моделі, які передавались від фонду.

Раніше "Телеграф" розповідав про особливості захисного обладнання винищувачів F-16, які передали Україні. Наразі є проблема не з самими літаками.

Теги:
#Зброя #Дрон #БПЛА Shark