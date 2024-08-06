Shark против окупантов: как беспилотник проявил себя на фронте и чем он уникален (видео)

Беспилотник запускается из катапульты

Беспилотник Shark можно назвать настоящим "детищем" войны. Его начали разрабатывать уже после начала полномасштабного вторжения и до летных испытаний довели всего за полгода.

Основная задача беспилотника – разведка. Как рассказывают в компании-производителе Ukrspecsystems, дрон "идеально подходит для контроля границ, осмотра труднодоступных мест, наблюдения за линиями электро- и газопроводов, аэросъемки, мониторинга в сельском хозяйстве, поисково-спасательных операций и широкого спектра применений в сфере общественной безопасности."

Характеристики БпЛА Shark

Дальность со связкой — до 80 км,

Средняя продолжительность полета — до 4 часов,

Высота – до 3000 метров,

Может поднять до 13,5 кг,

Максимальная скорость — 130 км/ч,

Длина маршрута – до 300 км.

Беспилотник устойчив к РЭБ и имеет современное программное обеспечение, которое помогает автоматически возвращаться домой, совершать аварийную посадку, настраивать навигацию по пунктам маршрута и идентифицировать цели. Особенность беспилотника – камера, имеющая 30-кратное оптическое увеличение и 3-х кратное цифровое дополнительно. Это дает возможность наблюдать за врагом с 5 км.

Фонд "Вернись живым" сообщил о достижениях беспилотника. На счету Shark’а — не менее 280 единиц техники. Среди них – 110 артсистем, 23 – ЗРК и пусковых, 10 радиолокационных станций и систем связи. В целом убытков более чем на 733 млн долларов. И это только беспилотники этой модели, которые передавались от фонда.

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