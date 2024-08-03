В Украине опробуют немецкий проводной дрон: может ли он оказаться на передовой (видео)

Вес 10-км катушки — 1,3 кг

Немецкая компания HIGHCAT хочет провести испытание своего дрона в Украине в августе. Это специальный беспилотник с проводной системой передачи данных. Считается, что HCX — неуязвим к враждебным системам РЭБ.

Об этом говорится в статье Forbes. Сообщается, что связь оператор-дронов осуществляется посредством оптоволоконного кабеля. В компании рассказали, что дрон был создан с учетом событий в Украине. Команда планирует поездку в нашу страну, чтобы исправить его в контролируемой среде против источников помех, однако соучредитель компании Ян Хартман заявил, что испытания на передовой также возможны, если будут желающие подразделения.

Специальное крепкое волокно разматывается во время полета из катушки. Особенность состоит в том, как разматывается кабель. Чтобы избежать запутывания, он словно "выбрасывается" из дрона. HCX может поднять вес до 5 кг, этого достаточно, чтобы поднять камеру с 10-кратным зумом и тепловизором. Передача данных составляет до 1000 мегабитов в секунду.

Используется технология Fly-By-Fiber, которая не заклинивающая и не заметная при полете, не имеющая радиоизлучения. "Оператор также может использовать его для создания сети связи между спецгруппами", — говорится в характеристиках. Продолжительность полета с 1 батареей – 28 мин, с 2 батареями – 49 мин. Максимальная дальность – 15-20 км.

Ранее "Телеграф" рассказывал об украинском дроне, который поможет саперам. Он может находить мины и составлять карту обнаруженных взрывоопасных объектов.