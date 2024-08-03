В Україні випробують німецький дротовий дрон: чи може він опинитись на передовій (відео)

Вага 10-км котушки — 1,3 кг

Німецька компанія HIGHCAT хоче провести випробування свого дрона в Україні в серпні. Це особливий безпілотник із дротовою системою передачі даних. Вважається, що HCX — невразливий до ворожих систем РЕБ.

Про це йдеться в статті Forbes. Повідомляється, що зв’язок оператор-дрон здійснюється за допомогою оптоволоконного кабелю. У компанії розповіли, що дрон був створений з огляду на події в Україні. Команда планує поїздку в нашу країну, щоб виправити його в контрольованому середовищі проти джерел перешкод, проте співзасновник компанії Ян Хартман заявив, що випробування на передовій також можливі, якщо будуть бажаючі підрозділи.

Спеціальне міцне волокно розмотується під час польоту з котушки. Особливість є в тому, як розмотується кабель. Щоб уникнути заплутування він наче "викидається" з дрона. HCX може підняти вагу до 5 кг, цього достатньо, щоб підняти камеру з 10-кратним зумом та тепловізором. Передача даних до 1000 мегабітів за секунду.

Використовується технологія Fly-By-Fiber, що не заклинює та не помітна при польоті, адже не має радіовипромінювання. "Оператор також може використовувати його для створення мережі зв’язку між спецгрупами", — йдеться в характеристиках. Тривалість польоту з 1 батареєю — 28 хв, з 2 батареями — 49 хв. Максимальна дальність — 15-20 км.

Раніше "Телеграф" розповідав про український дрон, який допоможе саперам. Він може знаходити міни та складати карту виявлених вибухонебезпечних об’єктів.