Пластун-RP3000 та APELLA: які цікаві засоби РЕР та РЕБ мають на озброєнні ЗСУ (відео)

Завдяки технологіям виявлення, попередження та зміни сигналів дронів, рятуються життя захисників

На виставці озброєння Eurosatory 2024 Україна показала не тільки новітній дрон "Булава", а й інші розробки. На стенді "Інфозахисту" демонстрували засоби радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби.

Про це повідомляє компанія-виробник. Серед розробок привертають увагу малогабаритний тактичний пеленгатор Пластун-RP3000 та автоматизований пост радіорозвідки APELLA.

PLASTUN-RP3000

PLASTUN-RP3000 допомагає створювати мату радіоелектронної обстановки, він визначає знаходження та показує координати джерел радіовипромінювання в режимі реального часу. Може запеленгувати сигнали з псевдовипадковим перелаштуванням робочої частоти, короткусмугові, слабкі. Система працює від акумуляторів до 8 годин, що дає потрібну мобільність групам розвідки. "Пластун" розділяється на два наплічника — загальна вага до 39 кг і його можна переносити швидко та приховано. З 2016 року постачається до ЗСУ,

APELLA

Багатофункціональний автоматизований пост радіорозвідки APELLA як частина мобільного комплексу радіорозвідки ХОРТИЦЯ-М постачається до ЗСУ з 2018 року. Серед його можливостей — перехоплення і демодуляція каналів управління та передачі даних дронів. Може шукати, виявляти, рекомбінувати, демодулювати до 8 мереж з псевдовипадковим перелаштуванням робочої частоти. Може декодувати понад 50 типів сигналів.

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