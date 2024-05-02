Український "Торнадо-4" проти дронів: що може цей засіб РЕБ (фото)

Українським військовим потрібен надійний захист від небезпек з неба

На війні використовують чимало засобів РЕБ, які покликані подавити ворожі безпілотники та засоби зв'язку. Непримітна чорна чи сіра коробочка може врятувати життя військовим, адже засліпить "очі ворога".

Серед таких українських розробок — "Торнадо-4" від ARMATRONIX. Компанія першочергово розробляла засіб радіоелектронної боротьби для захисту переправ, пише "Мілітарний". Однак орієнтуючись під нові потреби наразі триває модифікація, яка дозволить захищати українських військових на позиціях від FPV-дронів, які мають модулі ExpressLRS.

РЕБ ближньої дії "Торнадо-4" від компанії ARMATRONIX

"Спека" зазначає, що працює засіб РЕБ від акумулятора. У порівнянні з попередниками, "Торнадо-4" має новий генератор сигналу. Він чотирьохканальний та портативний. Щодо автономності, то здатен пропрацювати до 4 годин на одному блоці живлення, згодом його потрібно буде замінити. Радіус дії "Торнадо-4" — 700 метрів.

Зазначимо, цю систему РЕБ презентували в рамках військового кластера технологій Brave1. Загалом в Україні одночасно працюють над понад сотню систем радіоелектроної боротьби та розвідки. Найактивніше — саме над РЕБ ближньої дії, які захищають військових від "скидів" вибухівки з FPV та інших дронів.

Раніше "Телеграф" розповідав про створений окопний засіб РЕБ "Парасоль". Вона має два види — для захисту позицій від ворожих дронів та для захисту техніки.