Український "Козак-5" почали передавати в ЗСУ: що це за броньовик (відео)
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Військові хвалять його за прохідність
Окрім бронеавтомобіля Inguar, українські оборонні підприємства виробляють й інші бронеавтомобілі. Серед них — броньовик "Козак-5", який робить ПАТ "Науково-виробниче об’єднання "Практика". Нещодавно їх почали масово передавати в ЗСУ, раніше вони були в Нацгвардії, прикордонників та рідко зустрічалися в Збройних силах.
Про передачу написав міністр оборони Рустем Умєров. 15 броньовиків "Козак-2М1" та 25 одиниць "Козак-5" передали до 225-ого окремого штурмового батальйону.
"Козак-5" збудований на шасі Ford F-550 4х4 та має рівень захисту STANAG 4569 lvl 2. Повна вага машини — 10 тонн. Користувачі відзначають високу прохідність машини на пісках та в болоті.
Характеристики "Козак-5"
- Вага 10 тонн
- Кількість посадкових місць — до 8 осіб
- Балістичний захист за ДСТУ 3975 — ПЗСА-5 (STANAG 4569 level 2)
- Головне озброєння — крупнокаліберний кулемет Владимирова танковий (14.5 мм), кулемет Калашнікова танковий (7.62 мм)
- Операційна дальність — 1 000 км
- Швидкість — 120 км/год
- Має шість модифікацій.
Раніше "Телеграф" розповідав про копію бронемашини Mbombe південноафриканського виробництва. Схожу техніку помітили в ЗСУ.