Український "Козак-5" почали передавати в ЗСУ: що це за броньовик (відео)

Військові хвалять його за прохідність

Окрім бронеавтомобіля Inguar, українські оборонні підприємства виробляють й інші бронеавтомобілі. Серед них — броньовик "Козак-5", який робить ПАТ "Науково-виробниче об’єднання "Практика". Нещодавно їх почали масово передавати в ЗСУ, раніше вони були в Нацгвардії, прикордонників та рідко зустрічалися в Збройних силах.

Про передачу написав міністр оборони Рустем Умєров. 15 броньовиків "Козак-2М1" та 25 одиниць "Козак-5" передали до 225-ого окремого штурмового батальйону.

"Козак-5" збудований на шасі Ford F-550 4х4 та має рівень захисту STANAG 4569 lvl 2. Повна вага машини — 10 тонн. Користувачі відзначають високу прохідність машини на пісках та в болоті.

Характеристики "Козак-5"

Вага 10 тонн

Кількість посадкових місць — до 8 осіб

Балістичний захист за ДСТУ 3975 — ПЗСА-5 (STANAG 4569 level 2)

Головне озброєння — крупнокаліберний кулемет Владимирова танковий (14.5 мм), кулемет Калашнікова танковий (7.62 мм)

Операційна дальність — 1 000 км

Швидкість — 120 км/год

Має шість модифікацій.

Раніше "Телеграф" розповідав про копію бронемашини Mbombe південноафриканського виробництва. Схожу техніку помітили в ЗСУ.