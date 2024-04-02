Inguar Defence розробили найзахищеніший бронеавтомобіль в Україні: найстаршому інженеру 25 років

Inguar3 закінчує заводські випробування та готується до отримання дозвільних документів від Міноборони

На початку березня в Україні презентували Inguar3 з рівнем захисту NATO STANAG lvl3. Створили машину студенти КПІ, що до повномасштабного вторгнення об'єдналися, займалися модернізацією автівок на СТО та створенням гоночних болідів в "Формула студент КПІ". Важливою віхою підготовки стало співробітництво молодої компанії з "Українською бронетехнікою" в 2018, але тоді нагальної потреби в винайдені унікального броньовика не було.

Історію розробників та створення машини розповіли в "Економічній правді". У 2022 році інженери групи почали модернізувати та ремонтувати бронетехніку. Одним з вагомих замовників стала компанія Roshel з Канади — їхній бронеавтомобіль Senator потребував модернізації перед відправкою на фронт, адже перші машини були у поліцейській комплектації. Згодом клієнтами інженерів стали військові, СБУ, Нацгвардія тощо.

Наступним кроком стало створення компанії Inguar Defence та розробка власного бронеавтомобіля. Його інженерами стали ті ж студенти, що працювали на СТО — наймолодшому — 22 роки, найстаршому — 25. Особливість цього бронеавтомобіля в тому, що для нього не береться базове шасі для пікапа (через яке машина має обмеження по вазі та броні). Inguar3 має власне шасі. Розробники стверджують — має витримати влучання бронебійних куль 7,62мм, уламків снарядів калібру 155мм та підрив на протитанковій міні.

Характеристики Inguar3:

Кліренс 45 см

Система підкачки шин (заболочені місця може пройти на напівспущених)

Технологія run-flat (може рухатися з пошкодженими колесами)

Протимінні сидіння

Система фільтрації повітря

Особлива система управління.

Зазначається, що на машину можна встановити мобільний комплекс РЕБ. Наразі це лише прототип — машина проходить останні заводські випробування. Кілька місяців може піти на отримання допуску до експлуатації від Міністерства оборони. Орієнтовна ціна при запуску в серію — 16 млн грн, що щонайменше дорожче не чверть від наявних конкурентів. Виробники переконані — вартість виправдана вищою захищеністю.

Щоб отримати сертифікат якості NATO STANAG lvl3 машину потрібно ліцензійно збирати за кордоном. Розробкою українських інженерів вже зацікавились дві компанії-виробники.

"Телеграф" розповідав, що конкуренти молодого підприємства також нарощують оберти. Зокрема "Новатор" пройшов випробування з новим бойовим модулем. Окрім цього в Україну постачають і західну техніку. Серед цьогорічних надбань — бронеавтомобіль LAVR Titan-DS.