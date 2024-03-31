Франція хоче передати Україні сотні "старих" БТР: аналітик розповів, чи є "зрада"

Україна може отримати від Франції сотні бойових машин

Після появи інформації про те, що Франція має намір передати Україні броньовики VAB, у мережі вже почалися суперечки про те, чи справді ці старі бойові машини потрібні ЗСУ. При цьому не збентежило критиків і те, що ці машини активно використовуються українськими захисниками ще з літа 2022 року.

Як зазначив військовий оглядач і аналітик Олександр Коваленко, техніка це і справді не нова, а виробляється з 1976 року, проте у французькій армії їхню заміну почали проводити тільки зараз.

При цьому він наголосив, що спочатку обговорення неефективності VAB почалися на російських майданчиках, а потім вони перекочували і до українського простору.

За словами Коваленка, мережеві "експерти" чомусь порівнюють французький бронеавтомобіль з БТР-80/82, хоча за функціоналом його аналогом мав би стати БРДМ-2, який також в армії називається "бардаком".

"При цьому, VAB поступається БРДМ-2 тільки в вогневому потенціалі, а саме 12,7-мм M2 HB Browning проти 14,5-мм КПВТ. Ось тільки у Browning точність і ефективність набагато вища. В іншому, все ТТХ французького VAB на голову і навіть більше вище, ніж у "бардака". Швидкість по трасі, потужність двигуна, подолання водних перешкод, запас ходу шосе і т.д.", — говорить він.

Коваленко підкреслив, що безумовно цим БТР знадобиться певна доробка, на кшталт модифікації "Мустанг" для БРДМ-2, проте загалом VAB відмінно підійде для того, щоб виконувати аналогічні завдання, і у Франції на складах їх залишилося близько 2,5 тисяч.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що відомо про БТР VAB та як їх використовують українські військові на полі бою.

Примітно, що на озброєнні ЗСУ стоїть і старіша техніка. Наприклад, легендарний M113 на озброєння американської армії потрапив ще 1960 року, проте до сьогодні його використовують у всіх куточках світу, зокрема й в Україні.