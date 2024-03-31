Франція передасть Україні сотні одиниць бронетехніки, ракети та ППО: подробиці

Передадуть партію зенітних ракет Aster 30 для системи ППО SAMP/T, ці ЗРК є аналогом системи Patriot

У Франції готують для України новий пакет військової допомоги, який включатиме сотні одиниць бронетехніки і зенітні ракети Aster. Окрім цього хочуть допомогти з посиленням протиповітряної оборони.

Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню. Він зазначив, що йдеться про броньовану техніку, яка є на озброєнні Франції, але її збираються замінити на новішу.

"Щоб утримувати таку велику лінію фронту, українській армії потрібні, наприклад, наші броньовані фронтові машини: це абсолютно необхідно для мобільності військ. Ця стара техніка, ще придатна до експлуатації, зможе принести безпосередню користь Україні у значних кількостях. Йдеться про сотні 2024 року та початок 2025 року", – сказав міністр.

За словами Лекорню, "Франція також хоче допомогти з посиленням протиповітряної оборони України, тому готує нову партію зенітних ракет Aster 30 для системи ППО SAMP/T, ці ЗРК є аналогом системи Patriot".

Міністр зазначив, що "Франція розробляє боєприпаси з дистанційним управлінням – ймовірно, їх можуть доставити в Україну вже цього літа".

Додамо, що військовий оглядач Ігаль Лєвін розповів, що Україна отримає сотні бронетранспортерів, зокрема VAB, а також ракети для ЗРК SAMP/T. Постачання відбуватимуться протягом поточного та частково наступного року.

"Ці досить старі бронетранспортери вже списані з озброєння, проте в умовах, коли Україна змушена реактивувати ще старші БРДМ зі складів і передавати їх до механізованих бригад — стануть непоганою підмогою, здатною перевозити піхоту", — сказав він.

До того ж, VAB може бути озброєний як кулеметом, так і 20-міліметровою гарматою, яка забезпечує потужне прикриття піхоти в умовах бою на ближніх та середніх дистанціях. Є також санітарний варіант, БРЕМ та командно-штабна машина, зазначив Лєвін.

Раніше "Телеграф" писав, що в Міноборони Естонії порахували, скільки Україні потрібно грошей, щоб виграти війну з РФ. Кусті Салм заявив про те, що його країна розробила план допомоги Україні. Він розрахований на 120 млрд євро щорічно.