Іспанія передасть Україні нову партію танків Leopard 2: коли почнуться постачання

Спершу танки пройдуть ремонт та модернізацію, а вже потім поїдуть в Україну

В Іспанії державний контролюючий орган – Міжвідомча рада з торгівлі та контролю оборонної техніки й технологій подвійного призначення – 20 березня схвалила передачу Україні щонайменше 20 основних бойових танків Leopard 2A4 німецького виробництва. До цього Іспанія вже передала Україні 10 таких бойових машин.

Про це пише іспанське видання Infodefensa.Постачання танків почнуться після того, як машини знімуть з консервації та відремонтують.

"Як і інші матеріали, перед відправленням вони будуть доопрацьовані на заводі Santa Bárbara Sistemas в Алькала-де-Гуадаїра в Севільї", – пише видання.

При цьому державний секретар Іспанії з питань торгівлі Сіані Мендес, коментуючи ризики нібито потрапляння іспанського озброєння на чорний ринок з України, позначила такі звинувачення, як сміхотворні. Вона заявила, що постачання озброєння Україні, яка веде важку війну проти російських терористів, є "необхідними, пріоритетним і найважливішими" з того, що робить Іспанія.

"І немає жодних сумнівів, що Україна використовує їх найкращим чином для захисту власної національної безпеки", – резюмувала вона.

Як раніше писав "Телеграф", Збройні сили України нібито втратили вже близько десяти відсотків з усіх танків Leopard 1 і 2, які нам передали союзники у 2023 році. У них знайшли слабке місце.

ЗСУ вже використовують шведський варіант Leopard 2A4 – основний бойовий танк Strv 122. Stridsvagn 122 виготовлений у Швеції, але його "старшим братом" є німецький танк Leopard 2A4. Його модернізували до рівня Leopard 2A5 з урахуванням шведських особливостей та додали пару "фішок". Такі танки збиралися до 2002 року.