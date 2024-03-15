Ретро-танки зі Словенії Т-55S ще послужать для ЗСУ (відео)

У ЗСУ знайшли їм вдале застосування

Не тільки російські окупанти відчувають нестачу сучасних зразків військової техніки. Схожа проблема і у ЗСУ, але українські бійці вдало використовують навіть застарілі види зброї.

Так чинять бійці 127-ї бригади Територіальної оборони. Вони змогли пристосувати словенську модернізацію старого радянського танка Т-55 для використання як самохідну артилерію. І роблять це доволі успішно, повідомляє портал Мілітарний.

Т-55S веде бій

Радянський танк Т-55 вироблявся у 1958-1979 роках і з його слабкою бронею та 105-мм гарматою на сучасному полі бою здається абсолютно зайвим. Проте його покращена версія Т-55S у Словенії пройшла модернізацію за допомогою ізраїльської компанії Elbit Systems.

Т-55S отримав навісний динамічний захист "Блейзер" на вежі та на лобі корпусу, бортові протикумулятивні екрани, англійську 105-мм гармату L7 замість радянської 100-мм, нову систему керування вогнем Fotona SGS-55. До складу останньої увійшли точніші прилади прицілювання — інтегрований цифровий балістичний комп’ютер, лазерний далекомір, приціл навідника SGS-55, система спостереження для командира Fotona COMTOS-55, ПНВ.

Також танк має два шестиствольні димові гранатомети з системою лазерних датчиків LIRD-1A, що вистрілюють димові гранати вже на етапі опромінення системою наведення протитанкових ракет. Покращено і двигун, його потужність зросла до 600 л. с.

Проте навіть у такому покращеному, порівняно з базовим радянським станом, Т-55S занадто слабкий для використання як лінійний танк, який повинен атакувати укріплені ворожі позиції. З цієї причини бійці ЗСУ на озброєнні яких є словенський танк використовують його як самохідну артилерію.

Так, бійці 127-ї бригади Тро ведуть вогонь зі 105-мм гармати танка по ворожому опорному пункту, використовуючи коригування розвідувального БПЛА.

Також на озброєнні ЗСУ є БПЛА, які можна використовувати як розвідник, і як дрон-камікадзе.