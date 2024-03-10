У строю залишилася половина, але втрачено лише одну: бійці ЗСУ розповіли про долю британських танків в Україні

Як і будь-яка бойова техніка, британські танки мають властивість ламатися

Великобританія була серед перших країн, які передали Україні сучасні танки західного зразка, проте на сьогодні лише половина з них залишилися в строю. Так із 14 переданих Challenger 2 ЗСУ продовжують використовувати лише 7.

Як йдеться у матеріалі The Sun, про це розповіли бійці Збройних сил України, які безпосередньо їх використали на полі бою.

Британські танки прибули до України у березні 2023 року і встигли взяти участь у низці операцій.

Лише один із них було знищено дроном-камікадзе "Ланцет" у вересні минулого року, але, на щастя, екіпаж зміг вижити. Ще два танки зазнали пошкоджень у бою, але були евакуйовані та відновлені.

Ще один танк було передано до навчальної частини далеко від лінії фронту.

Інші танки, за словами членів екіпажу, мали проблеми з надійністю, а найбільше проблем доставили постачання запчастин. За їхніми словами іноді щоб отримати потрібну запчастину із Британії доводиться чекати кілька місяців, а після прибуття в Україну виникають проблеми із дефіцитом кваліфікованих механіків, які можуть її встановити.

Зазначається, що екіпаж найчастіше скаржиться на зношення гумових подушок на гусеницях і катках, а також на вихід з ладу деталей башти і прицільних приладів.

Раніше "Телеграф" розповідав про характеристики Challenger 2. Особливістю, за яку цей танк поважають у всьому світі, є його посилена броня.