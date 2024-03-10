В строю осталась половина, но потерян лишь один: бойцы ВСУ рассказали о судьбе британских танков в Украине

Как и любая боевая техника, британские танки имеют свойство ломаться

Великобритания была в числе первых стран, которые передали Украине современные танки западного образца, однако к настоящему времени лишь половина из них остались в строю. Так из 14 переданных Challenger 2 ВСУ продолжают использовать лишь 7.

Как говорится в материале The Sun, об этом рассказали бойцы Вооруженных сил Украины, которые непосредственно их использовали на поле боя.

Британские танки прибыли в Украину в марте 2023 года и успели принять участие в ряде операций.

Лишь один из них был уничтожен дроном-камикадзе "Ланцет" в сентябре прошлого года, но, к счастью, экипаж смог выжить. Еще два танка получили повреждения в бою, но были эвакуированы и восстановлены.

Еще один танк был передан в учебную часть далеко от линии фронта.

Остальные танки, по словам членов экипажа, испытывали проблемы с надежностью, а больше всего проблем доставили поставки запчастей. По их словам, иногда, чтобы получить нужную запчасть из Британии, приходится ждать несколько месяцев, а после прибытия в Украину возникают проблемы с дефицитом квалифицированных механиков, которые могут ее установить.

Отмечается, что экипаж чаще всего жалуется на износившиеся резиновые подушки на гусеницах и катках, а также на выход из строя деталей башни и прицельных приборов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о характеристиках Challenger 2. Особенностью, за которую этот танк уважают во всем мире является его усиленная броня.