Ретро-танки из Словении Т-55S еще послужат для ВСУ (видео)

В ВСУ нашли им удачное применение

Не только российские оккупанты испытывают нехватку современных образцов военной техники. Схожая проблема и у ВСУ, но украинские бойцы более удачно используют даже устаревшие виды оружия.

Так поступают бойцы 127-й бригады Территориальной обороны. Они смогли приспособить словенскую модернизацию старого советского танка Т-55 для использования в качестве самоходной артиллерии. И делают это довольно успешно, сообщает портал Милитарный.

Т-55S ведет бой

Советский танк Т-55 производился в 1958-1979 годах и с его слабой броней и 105-мм пушкой на современном поле боя кажется абсолютно лишним. Тем не менее его улучшенная версия Т-55S в Словении прошла модернизацию с помощью израильской компании Elbit Systems.

Т-55S получил навесную динамическую защита "Блейзер" на башне и на лбу корпуса, бортовые противокумулятивные экраны, английскую 105-мм пушку L7 вместо советской 100-мм, новую система управления огнём Fotona SGS-55. В состав последней вошли более точные приборы прицеливания — интегрированный цифровой баллистический компьютер, лазерный дальномер, прицел наводчика SGS-55, система наблюдения для командира Fotona COMTOS-55, ПНВ.

Также танк имеет два шестиствольных дымовых гранатомёта с системой лазерных датчиков LIRD-1A, выстреливающих дымовые гранаты уже на этапе облучения системой наведения противотанковых ракет. Улучшен и двигатель, его мощность возросла до 600 л. с.

Тем не менее даже в таком улучшенном, в сравнении с базовым советским, состоянии, Т-55S слишком слаб для использования в качестве линейного танка, который должен атаковать укрепленные вражеские позиции. По этой причине бойцы ВСУ на вооружении которых есть словенский танк используют его в качестве самоходной артиллерии.

Так, бойцы 127-й бригады Тро ведут огонь из 105-мм пушки танка по вражескому опорному пункту, используя корректировку разведывательного БПЛА.

Также на вооружении ВСУ имеются БПЛА, которые можно использовать и как разведчик, и как дрон-камикадзе.