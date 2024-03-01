Укр

Доказано Javelin: новые российские танки горят лучше старых

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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ПТРК Javelin
ПТРК Javelin. Фото pravda.com.ua

Как оказалось, Javelin может уничтожать не все танки РФ

В то время как американские танки Abrams успешно сражаются в Украине, другое американское оружие показало не лучшую эффективность в борьбе с одним из российских танков. Речь идет о ПТРК Javelin.

Как утверждает Telegram-канал "Танки. История и современность", применение "Джавелинов" против российских танков с газотурбинным двигателем Т-80 показало одну особенность американской ракеты. После "встречи" с ней российский танк часто выживает, а не уничтожается полностью.

Так, принцип действия ПТРК Javelin заключается в ударе сверху по танку, при этом сама ракета действует по принципу "выстрелил и забыл". То есть она наводится на цель после пуска самостоятельно. С одной стороны — это удобно, так как позволяет расчету комплекса находиться в безопасности, с другой, система наведения ракеты может выбрать не лучшее место для удара.

Так, при наведении на цель ракета "Джавелина" наводится на самое теплое место танка, которыми у Т-80 с его газотурбинным двигателем (ГТД) оказываются — разогретый ствол пушки и решетка выпускного коллектора, который у танков с ГТД тоже очень разогревается.

В результате танки получали попадания в свои узлы, которые не являются критическими для техники, тот же ствол довольно легко поменять, тем более что это все равно надо делать после нескольких сотен выстрелов.

Т-80 с поврежденным стволом
Попадание в ствол Т-80

Другое дело серия танков Т-72 и созданные на их основе новейшие распиаренные российские Т-90, у которых такой особенности нет – они получают более серьезные повреждения или уничтожаются. Борьба с ними идет по отработанной тактике, при которой украинский ПТРК "Стугна" обездвиживает российский Т-90, а затем Javelin бьет в верхнюю часть башни где находится боекомплект и вражеский танк разлетается на части.

Заметим, что в последнее время применение на передовой ПТРК становится все более сложным, так как часто российские танки используются для стрельбы с закрытых дальних дистанций.

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#Оружие #Военная техника #Танки #Javelin #ПТРК