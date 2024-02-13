Стало известно, на сколько лет войны России еще хватит танков

4000 танков есть на данный момент в российских хранилищах

Россия потеряла на войне в Украине более 3000 танков. Это равно всему ее довоенному действующему арсеналу. Однако страна-агрессор имеет на складах старую бронетехнику более низкого качества. Такого вооружения ей хватит на три года боевых действий.

Об этом говорится в докладе "Военный баланс" Международного института стратегических исследований (Лондон).

"Однако Москва смогла обменять качество на количество, доставая со складов тысячи старых танков со скоростью, которая иногда могла достигать 90 танков в месяц", — говорится в докладе.

Запасы России говорят о том, что Москва "потенциально может выдержать еще около трех лет тяжелых потерь и пополнять танки из запасов, даже если они будут соответствовать более низким техническим стандартам, независимо от ее способности производить новое оборудование".

В докладе указано, что Россия имеет в своем составе 1750 основных боевых танков — от Т-55 50-х годов и до современных Т-80 и Т-90. Еще 4000 танков есть в хранилищах.

"Ситуация подчеркивает растущее ощущение тупика в боевых действиях, которое может сохраниться на протяжении 2024 года", — пишут исследователи.

К слову, Украина также понесла тяжелые потери с момента начала вторжения в феврале 2022 года. Однако с помощью Запада она смогла поддерживать запасы, одновременно повышая качество.

Ранее "Телеграф" писал, что в рядах ВСУ воюет шведская версия немецкого Leopard 2A5 — Strv.122, которую украинские танкисты считают лучшей техникой для ночного боя.